Gestion de Patrimoine

La Centrale de Financement, spécialiste du courtage en prêt immobilier, et fort du soutien de son actionnaire majoritaire Artemis, crée la marque Taux-privé.com, service exclusif dédié à destination d’une clientèle française et étrangère haut de gamme pour ses projets immobiliers en France.

Cette clientèle d’exception disposant d’un revenu annuel supérieur à 200 000 euros à Paris et supérieur à 150 000 euros en province est majoritairement constituée de cadres supérieurs, d’entrepreneurs ou de professions libérales. Extrêmement mobile et dynamique, très active dans la gestion de son patrimoine, elle est exigeante sur la qualité relationnelle et la disponibilité et attend un traitement personnalisé avec des solutions sur-mesure.

Avec Taux-privé.com, La Centrale de Financement crée un service premium réservé à cette clientèle de prestige afin de lui offrir un accompagnement individualisé et une expertise pointue pour l’achat d’une résidence principale, secondaire ou locative.

Pour répondre pleinement à ses attentes, le courtier propose des prestations personnalisées et à forte valeur ajoutée à travers la mise à disposition d’un expert en prêt immobilier dédié, totalement disponible ne gérant qu’un nombre limité de dossiers et parlant plusieurs langues. Interlocuteur unique, il accompagne l’emprunteur à chaque étape du financement et pendant toute sa durée, se déplace au domicile ou en tout lieu choisi par son client en France et à l’international, reste joignable à tout moment et répond à toutes ses problématiques dans des délais extrêmement rapides.

Grâce au savoir-faire et à la performance de ses services, fort de ses valeurs fondées sur l’éthique et la déontologie, Taux-privé.com veut devenir la référence du courtage en immobilier haut de gamme à même d’offrir les meilleurs taux, les meilleures conditions d’emprunt et les meilleurs experts en ingénierie financière à cette clientèle d’exception.

Sylvain Lefèvre, Président de la Centrale de Financement conclut : « Portés par les valeurs financières et patrimoniales de notre actionnaire majoritaire, Artemis, nous réaffirmons notre ambition de développement international en adoptant un positionnement différenciant à travers la création d’un service d’exception pour une clientèle à hauts revenus, mobile et soucieuse de la qualité de service. »