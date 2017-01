La caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) vient d’acquérir en VEFA un ensemble immobilier de 14 400 m² de bureaux et commerces situé à VILLEURBANNE - CARRÉ DE SOIE, quartier riche de son passé industriel et au dynamisme économique aujourd’hui avéré.

Cet immeuble, en cours de réalisation par le Groupe Cardinal, sera livré à l’automne 2018.

Au pied du tram et du métro, cet ensemble immobilier disposera également de 180 places de parking. Il sera labellisé BEPOS et certifié NF HQE niveau Excellent et BREEAM Very Good.

La transaction a été réalisée par le département Investissement de BNP Paribas Real Estate à Lyon. Les Notaires sont l’étude ALCAIX à Lyon, ainsi que l’étude VH 15 à Paris. SCP Forestier & Hinfray, Arc-sas et Scaprim AM conseillaient également l’acquéreur.