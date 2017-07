La Banque Postale AM (LBPAM), 4ème société de gestion française, a été choisie par CNP Assurances (CNP), 1er assureur de personnes en France, qui lui renouvelle ainsi sa confiance.

Avec plus de 180 milliards d’euros gérés pour le compte d’institutionnels, LBPAM joue un rôle de premier plan dans le domaine de la gestion assurantielle. LBPAM a développé des solutions propriétaires pour répondre aux enjeux spécifiques et nouveaux des compagnies d’assurances et mutuelles en matière de réglementation, notamment Solvabilité 2, de consommation en capital (SCR, Solvency Capital Requirement) et de reporting.

Daniel Roy, Président du Directoire de LBPAM, commente : « En dépassant les 200 milliards d’euros d’actifs sous gestion, LBPAM poursuit une dynamique de croissance qui lui a permis de passer de 124 milliards à 203 milliards d’Euros en 5 ans et demi et devenir un acteur majeur de la gestion d’actifs en France, soit une croissance moyenne annuelle de 11% par an ».

Vincent Cornet, Directeur de la gestion chez LBPAM, commente : « Nous sommes très heureux de renforcer nos liens avec CNP Assurances, un partenaire historique de LBPAM. Cette confiance renouvelée démontre une nouvelle fois que LBPAM est capable de prendre en compte de manière extrêmement fine les besoins de ses clients institutionnels et de leur offrir un accompagnement sur mesure dans un environnement de plus en plus complexe ».

« Nous avons décidé de confier ce nouveau mandat à LBPAM en raison de la qualité de leur gestion et de leurs services, notamment en termes de transparence et de réactivité » ajoute Mikaël Cohen, directeur des investissements de CNP Assurances.