Acteur majeur du capital investissement régional, NCI souhaite développer ses activités sur l’Axe Paris - Seine - Normandie

Acteur régional solidement installé dans la région Normande, NCI est le spécialiste de la transmission sur l’axe Paris - Seine - Normandie. Né à Rouen en 2000 NCI n’a eu de cesse de se développer depuis : 12 M€ d’actifs gérés en 2001, 200 M€ 17 ans plus tard.

NCI investit des compétences et des fonds propres dans des projets de transmission, de création et de développement d’entreprises. Davantage actionnaire que financeur, NCI incite à la création de valeur.

Une nouvelle identité visuelle et un plan de développement à 5 ans

Avec une croissance historique à deux chiffres et près de 200 M€ sous gestion (confiés par des investisseurs institutionnels publics et privés), NCI concilie finance et développement économique sur le territoire dit « Paris Seine Normandie ».

Le soutien de BPI va permettre à NCI de passer à une vitesse supérieure. En parallèle, une nouvelle identité visuelle est en train d’être développée pour symboliser sa nouvelle dynamique et un plan de développement pour les 5 prochaines années sera annoncé prochainement.

Une expertise multiple

Les 2 activités principales de NCI sont :

Transmission d’entreprise (en minoritaire et en majoritaire)

Capital risque : financement de l’innovation et des nouvelles technologies.

La société a notamment participé au financement de IPDiA, entreprise régionale en fort développement

De fortes ambitions pour les 5 prochaines années

Jean-Marc Buchet, Directeur Général, déclare : « Nous sommes très fiers que la BPI ait renouvelé sa confiance dans notre équipe en souscrivant un montant très important pour un fonds régional : 15 M€ représente plus que la totalité du premier fonds lancé en 2000.

Ce financement de RD4 [1] montre bien leur volonté de permettre à un acteur régional comme NCI d’atteindre une taille critique avec un fonds régional de plus de 80 M€ dédié à la transmission d’entreprises significatives sur notre territoire ».