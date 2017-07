LKK Health Products Group (ci-après nommé « le groupe ») annonce qu’il a conclu une entente de vente et d’achat le 26 juillet avec Land Securities Group plc et Canary Wharf Group plc, par le biais de Infinitus Property Investment (Hong Kong) Limited, sa filiale en propriété exclusive, afin de faire l’acquisition d’un intérêt à 100% dans l’immeuble commercial d’intérêt situé au 20 rue Fenchurch à Londres, connu sous le surnom de « Walkie Talkie », pour un versement total de 1,2825 milliards de GBP (approximativement 12,8 milliards de HKD). Il s’agit de la transaction la plus importante impliquant un immeuble à bureaux autonome au Royaume-Uni.

Un édifice bien en vue au coeur de Londres offrant des revenus de location durables

Le 20 rue Fenchurch est un immeuble situé dans un endroit bien en vue du secteur financier de Londres, avec un panorama dégagé de 360° du centre de Londres. La propriété, conçue par Rafael Vinoly Architects, possède les étages les plus spacieux et les plus importants à la partie supérieure de l’édifice, à cause de sa forme singulière déséquilibrée au sommet. L’édifice comporte également le célèbre Sky Garden, l’une des attractions touristiques les plus populaires de Londres.

Complété en 2014, l’immeuble est un complexe commercial de 37 étages et d’environ 713 000 pieds carrés du meilleur espace à bureaux de sa catégorie (671 000 pieds carrés), d’espace de détail (17 000 pieds carrés) et de zones annexe (25 000 pieds carrés). La propriété est présentement entièrement louée à plusieurs locataires à cote élevée de solvabilité, avec une durée de bail non écoulée à moyenne pondérée d’environ 13 ans.

Excellente possibilité d’expansion du portefeuille de valeurs immobilières du groupe

Cette acquisition permettra au groupe d’obtenir un rendement raisonnable à partir des revenus de location, en plus d’élargir son portefeuille de valeurs immobilières vers un important centre financier outremer et une plus-value en capital stable. À ce titre, la propriété est considérée comme étant un investissement à long terme pour le groupe.

M. Sammy Lee, président de LKK Health Products Group, déclare : « Nous sommes ravis de faire l’acquisition du 20 rue Fenchurch au centre de Londres dans le but d’élargir notre présence à l’échelle mondiale par le biais d’investissements stratégiques par Infinitus Property Investment, le service des investissements immobiliers du groupe. »