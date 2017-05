Innovation

FACTEURS DE RISQUE

Il est recommandé aux investisseurs de se reporter à la rubrique “Risques” du Prospectus de Base et des Conditions Définitives du Titre (tels que définis dans les Caractéristiques principales), les principaux risques étant notamment :

Risque de marché : en cas de vente avant l’échéance, la protection du Capital [3] brut ne s’exerce pas. Toute vente en cours de vie du support se fera au prix de marché en vigueur du Titre (déterminé notamment par l’évolution de l’Indice et des taux d’intérêt) et pourra donc entraîner une perte ou un gain par rapport au Capital [3] brut.

Risque de liquidité : certaines conditions exceptionnelles de marché peuvent avoir un effet défavorable sur la liquidité du Titre, voire rendre le Titre totalement illiquide (absence d’acheteurs).

Risque de crédit : l’investissement est exposé au risque de solvabilité de LCL et à sa capacité de remboursement. En cas de défaut de l’Emetteur et en cas de défaut, de liquidation ou de mise en résolution de LCL, l’investisseur s’expose au risque de non remboursement du Capital [3] brut et/ou de la formule.

Par ailleurs, si dans le cadre des dispositions en matière de redressement et de résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, l’autorité de résolution venait à établir la défaillance avérée ou prévisible de LCL, l’autorité pourrait décider de prendre des mesures affectant la valeur des Titres (dépréciation, totale ou partielle des Titres ou conversion des Titres en capital) ; dans ce cadre, l’investisseur supporte le risque de perdre tout ou partie du Capital [3] brut et de la formule (pour plus de précisions se référer au Prospectus de Base et à son ou ses Suppléments).

[1] LCL Maillot Jaune (Mai 2017) (« Le Titre »), émis par LCL Emissions, véhicule d’émission dédié de droit français, offrant une garantie de formule donnée par Crédit Lyonnais SA (« LCL ») est soumis au risque de défaut de l’Emetteur (LCL Emissions), et au risque de défaut, de liquidation ou mise en résolution du garant LCL.

[2] Les contrats d’Assurance vie éligibles sont les suivants : Lionvie Rouge Corinthe, Lionvie Rouge Corinthe Série 2, Rouge Corinthe Série 3, Lionvie Vert Equateur, Lionvie Vert Equateur Série 2, Lionvie Multicapital, Actilion Vie 1et 2, Lionvie Opportunité Déc 97/ Avril 98/ Nov 98/ Mars 99/Oct 99/Avril 00/ Août 00/Déc 00/ Avril 01/Juillet 01, Lionvie Opportunités permanent, Lionvie Croissance Double, Acuity, Acuity 2, Federlux Capital Institutionnel, Federlux Privilège et Federlux Capital

[3] L’expression “capital” utilisée ici désigne la Valeur Nominale du Titre pour LCL Maillot Jaune (Mai 2017). Le capital et les gains sont annoncés hors frais d’entrée (CTO) ou frais du contrat d’assurance vie (frais sur versement, arbitrage, de gestion et de la cotisation de la garantie complémentaire en cas de décès) et hors fiscalité liée au cadre d’investissement. Pour bénéficier de la formule, l’investisseur doit avoir souscrit pendant la période de commercialisation et conserver ses parts jusqu’à l’échéance. Dès que la condition de réalisation est remplie, les autres cas ne peuvent plus s’appliquer.

[4] La Valeur Initiale correspond à la moyenne arithmétique des cours de clôture de l’Indice des 16, 17, 18, 21 et 22 août 2017. L’Euro Stoxx 50®, ainsi que ses marques sont la propriété intellectuelle de STOXX Limited, Zurich, Suisse et/ou ses concédants (les “Concédants”), et sont utilisés dans le cadre de licences. STOXX et ses Concédants ne soutiennent, ne garantissent, ne vendent ni ne promeuvent en aucune façon les Titres basés sur l’Indice et déclinent toute responsabilité liée au négoce des produits ou services basés sur l’Indice.