LES SENIORIALES, filiale du Groupe Pierre et Vacances et le Groupe LAUNAY viennent de signer une vente en bloc de la future résidence services seniors de Cesson-Sévigné située dans l’agglomération rennaise avec l’OPCI LF Résidences Seniors, gérée par LA FRANCAISE.

Cette future résidence services pour seniors autonomes de 97 appartements meublés (du T1 au T3), assortis de 27 places de stationnements, ouvrira en février 2020 et sera proposée à la location par LES SENIORIALES.

Elle est idéalement située en plein cœur de la ville, à proximité de deux parcs, de la Chalotais et du Manoir de Bourgchevreuil, et à proximité immédiate des commerces et des transports publics.

Un pôle médical, à côté de la résidence, sera également réalisé par le GROUPE LAUNAY sur une parcelle mitoyenne du site. Cette complémentarité de projets a pour ambition de faire de ce quartier de Cesson-Sévigné un cadre de vie privilégié pour les seniors de l’agglomération rennaise.

« Cette acquisition par la Française marque la confiance de cette dernière auprès des SENIORIALES et de son modèle de Résidences Services Seniors. Cela confirme également que le marché des résidences seniors est un investissement d’avenir où la demande locative est de plus en plus forte » indique Benjamin Misery, Directeur Général des SENIORIALES.