Positionnées sur les secteurs significatifs que sont la santé, la cosmétique ou encore le e-commerce, voici les quatre startups à découvrir :

Agilab : la plateforme de digitalisation des laboratoires ;

PKvitality : la montre connectée révolutionnaire pour diabétiques ;

3point3 : la cosmétique bio et sur mesure à faire soi-même ;

ShopiMind : la solution d’e-marketing pour e-commerçants de TPE/PME.

« Ce mois-ci, nous avons fait le choix de mettre en avant quatre startups tournées vers l’innovation technologique dans des secteurs pointus aussi bien pour le grand public avec 3Point3 ou encore PKVitality que pour les professionnels avec Agilab et ShopiMind. Chaque mois, nous sélectionnons avec beaucoup d’attention des sociétés ayant l’envergure de devenir de futurs leaders sur leurs secteurs, tout en en attachant de l’attention à la diversité des marchés et des modèles économiques. Ainsi, chaque investisseur peut investir en fonction de ses critères et affinités propres. » explique Benoït Bazzocchi - Président Fondateur de SmartAngels.

Zoom sur les nouvelles startups françaises actuellement en campagne :

Créé en 2010, Agilab développe et commercialise une plateforme de digitalisation des laboratoires de contrôle qualité et de R&D, Agilab Science, qui permet de fluidifier et de centraliser l’information afin de faciliter la collaboration entre équipes. En 2016, la société a séduit 12 laboratoires dont ceux de Bic, de L’Oréal et du groupe Roullier, pour un chiffre d’affaires de 460 k€. Après avoir développé son activité grands comptes et commercialisé ses premières solutions PMEs, Agilab souhaite maintenant améliorer sa notoriété en développant un réseau de partenaires, s’internationaliser dans 5 pays en Europe et perfectionner sa plateforme avec un plan R&D.

Agilab a un objectif de levée de fonds 400 000 €

PKvitality conçoit et développe K’Watch Glucose, une montre connectée à destination des personnes diabétiques permettant de mesurer sa glycémie en temps réel. Le dispositif, équipé de biocapteurs qui mesurent le taux de glucose sans aucun prélèvement sanguin, offre l’avantage de mettre fin à la douleur des piqûres quotidiennes, de s’auto-surveiller de manière illimitée, en quelques secondes et en toute discrétion. Début 2015, PKvitality a démarré une phase de recherche et développement en partenariat avec des chercheurs en biochimie et médecins spécialisés dans l’insulino-dépendance et entend désormais finaliser la R&D, valider les études cliniques nécessaires à l’obtention des certifications et industrialiser le processus de fabrication pour une commercialisation du produit en 2019.

PKVitality a un objectif de levée de fonds de 400 000€.

3point3 conçoit, développe et commercialise un kit permettant à ses client(e)s de créer de façon simple des produits de soins sur-mesure et sans additifs (visage, corps et cheveux) :

En 3 minutes,

À partir de 3 ingrédients labellisés Bio (Ecocert Cosmos),

À conserver 3 mois.

Les cosmétiques sont réalisés à partir de 3 composants biologiques que sont les poudres actives, les synergies d’huiles végétales Bio ainsi que les eaux florales dynamisées. Ces produits intègrent des extraits de plantes halophiles du littoral breton. La société dispose d’une boutique à Rennes, d’un site et de plusieurs distributeurs de renom. 3point3 envisage d’étendre son maillage territorial en continuant à développer son réseau de distributeurs, à créer de nouveaux produits personnalisables et en améliorant l’expérience utilisateur du site.

3 Point3 a un objectif de levée de fonds de 200 000 €.

ShopiMind développe et commercialise des solutions d’e-marketing à destination des e-commerçants, qui visent à améliorer la conversion et la fidélisation des visiteurs de leur site ainsi que l’acquisition de nouveaux clients. La société met à disposition une interface web permettant de configurer des relances automatisées (mail et SMS) et des newsletters personnalisées, envoyées à une base de prospects recueillie sur le site du e-commerçant. Après avoir séduit plus de 325 clients (dont Laguiole, Faguo,Audika...), ShopiMind souhaite désormais diversifier et déployer son offre auprès d’un maximum de clients en France. Pour cela, elle réalise une levée de fonds de 180 k€ pour axer ses efforts sur son développement commercial avec le recrutement de 5 commerciaux dès juillet, son développement technique avec la conception de nouvelles fonctionnalités, et le déploiement marketing en affirmant sa présence sur les réseaux sociaux.