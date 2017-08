L’indice Global Exchange Private Equity IndexSM (GXPEI) de State Street a continué à progresser en 2017, avec une hausse de 3,95 % au premier trimestre, constituant la performance trimestrielle la plus élevée depuis deux ans. Cette augmentation est attribuable à la performance solide des fonds Buyout et Private Debt, ainsi qu’à une amélioration importante des rendements des fonds de capital-risque.

Dans l’ensemble, l’indice indique que les flux nets positifs à destination des investisseurs au premier trimestre se sont poursuivis au début du second, avec des contributions stables et faibles tandis que les distributions versées ont légèrement augmenté par rapport à la même période en 2016.

S’appuyant sur des données provenant directement de sociétés en commandite, l’indice représentait, au 31 mars 2017, plus de 2 500 milliards de dollars d’investissements en private equity et plus de 2 700 sociétés de private equity différentes.

« Nous avons observé une reprise dans la performance du capital-risque au premier trimestre 2017, portée largement par des rendements plus élevés dans le secteur des technologies de l’information, qui représente près de 40 % de l’ensemble des fonds de capital-risque dans l’univers des données State Street » commente Will Kinlaw, Senior Managing Director, Responsable mondial de State Street Associates®, une division de State Street Global ExchangeSM. « Dans la mesure où l’indice S&P du secteur de la technologie a récemment surpassé les niveaux record atteints pendant l’ère dot.com, il n’est pas surprenant que les investisseurs en capital-risque se montrent plus confiants envers les start-ups technologiques. »

Principaux autres résultats de l’indice GXPEI au premier trimestre 2017 :

Par stratégie

La stratégie Buyout enregistre un rendement de 4,23 % au premier trimestre, continuant de dominer la performance des deux principales autres stratégies pour le cinquième trimestre consécutif

enregistre un rendement de 4,23 % au premier trimestre, continuant de dominer la performance des deux principales autres stratégies pour le cinquième trimestre consécutif Avec un gain de 3,5 %, la stratégie capital-risque affiche une reprise par rapport à la performance relativement faible de 0,47 % au quatrième trimestre 2016

La stratégie Private Debt se maintient à un rythme stable, en hausse de 3,1 % Par région

se maintient à un rythme stable, en hausse de 3,1 % Par région Les fonds de private equity orientés vers l’Europe enregistrent la performance la plus forte des trois régions avec un rendement libellé en dollars de 4,09 %, dû en partie à la dépréciation de la monnaie américaine pendant le trimestre

Les fonds orientés vers les Etats-Unis affichent un rendement de 3,93 % (par rapport à 2,64 % au quatrième trimestre 2016), tandis que les fonds orientés sur le reste du monde ont obtenu un rendement de 3,89 % (par rapport à 2,78 % au trimestre précédent).

Par secteur

Parmi les secteurs d’activité inclus dans l’indice, les fonds orientés vers les technologies de l’information enregistrent le rendement le plus élevé, avec une hausse de 5,43 % (par rapport à 2,53 % au quatrième trimestre 2016), suivis par les fonds investis dans les valeurs industrielles, avec un rendement de 4,46 % (par rapport à 8,68 % au trimestre précédent) ; les fonds investis dans l’énergie affichent un gain modeste de 1,27 %, en baisse par rapport à 7,02 % au quatrième trimestre 2016.

« Ces dernières années, le niveau de « dry powder » (capitaux disponibles à l’investissement) a constamment augmenté sur la base de distributions importantes de la part des commanditaires et d’appels de fonds prudents de la part des commandités » ajoute Anthony Catino, Managing Director, Alternative Investment Solutions chez State Street. « A partir du premier trimestre 2017, nous avons observé des signes avant-coureurs d’un renversement de tendance dans le volume total de « dry powder », qui après avoir atteint un niveau record de 488 milliards de dollars en mai 2016, est retombé à 461 milliards en mars 2017. »