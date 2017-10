Créé en 2015 par Léo Kinany-Martelli et Morgan Tomasini, Bowkr ( se prononce Bówkër ) développe une application mobile destinée à la mise en relation professionnelle dans le secteur de l’emploi flexible, mobile et freelance. L’application, lancée au mois d’avril 2016, compte aujourd’hui plus de 10.000 utilisateurs en France dans les secteurs de l’hôtellerie, la musique, la vente, le numérique, l’artistique, la mode, le cinéma et la sécurité.

Cette levée de fond permettra à Bowkr de structurer la société en recrutant les profils nécessaires au développement et à la validation de son modèle économique.

Avec les « contrats zéro heures » en Angleterre, les « mini job » en Allemagne et la « flexisécurité » scandinave, on constate une évolution de la relation à l’emploi, notamment avec l’arrivée de la « génération Y » sur le marché du travail, des jeunes actifs qui ont grandi avec le numérique.

L’ambition de Bowkr est de devenir, à terme, le leader Européen dans le domaine de l’emploi flexible, mobile et freelance.

L’accompagnement de Bowkr par ACG Management souligne le dynamisme du territoire corse et la capacité d’innovation de nombreuses PME insulaires.

« Nous avons été séduits par l’approche pragmatique de l’application, qui répond de manière concrète et rapide aux problématiques d’offre et de demande sur le marché du travail. De nouvelles approches sont nécessaires tant pour répondre aux exigences de l’emploi aujourd’hui, que pour correspondre aux demandes de flexibilité de temps de travail » explique Jean Savelli, Directeur d’investissement, ACG Management.