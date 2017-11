Innovation

Gérée par Thomas Christiansen, cette nouvelle stratégie repose sur une approche innovante qui permet de combiner recherche interne et analyse thématique. L’objectif est d’évaluer les interactions entre les facteurs macroéconomiques mondiaux et les fondamentaux des pays, en vue d’identifier et de capter des sources d’alpha additionnelles.

Cette stratégie a recours à une sélection de titres à la fois « top-down » et « bottom-up », visant à offrir une exposition à des émissions souveraines ou quasi souveraines en devises fortes. L’univers d’investissement se compose principalement d’émetteurs basés dans les pays émergents.

Ce lancement permet ainsi à l’UBP de compléter son offre de fonds obligataires sur les marchés émergents, qui comprend déjà trois stratégies en obligations d’entreprises émergentes (UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond, UBAM - Emerging Market Corporate Bond, et UBAM - EM High Yield Short Duration Corporate Bond), ainsi qu’une stratégie de type « unconstrained », c’est-à-dire sans contrainte d’indice de référence et très flexible en termes de gestion des expositions (UBAM - Emerging Market Debt Opportunities).

Denis Girault, responsable de l’équipe Obligations Marchés Emergents à l’UBP, déclare à cette occasion : « Le lancement de cette nouvelle stratégie répond à une demande continue de la clientèle en faveur d’une exposition aux pays émergents. Notre approche, fondée sur une combinaison d’analyses thématiques « top-down » et « bottom-up », est selon nous idéale pour bénéficier d’une classe d’actifs parmi les plus attractives du marché. »

La stratégie est proposée aux investisseurs basés dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse.