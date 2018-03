Lancé en 2017 par La Française Real Estate Managers, 1ère société de gestion de Société Civile de Placement Immobilier en termes de capitalisation [1] et CERENICIMO, acteur référent de l’immobilier d’investissement en résidences gérées, le fonds LF Cerenicimo+ annonce ses premiers investissements dans des Résidences de Tourisme.

Un fonds dédié à la location meublée permettant de bénéficier du cadre fiscal allégé du statut de loueur meublé

Cet OPCI est le premier fonds de placement immobilier (FPI) multi-secteurs entièrement dédié à la location meublée permettant aux porteurs de parts de bénéficier du cadre fiscal allégé du statut de loueur meublé, qui prévoit la déductibilité des amortissements. Cette déduction permet de réduire la part imposable des revenus versés annuellement par le fonds et limite l’imposition et les prélèvements sociaux, permettant ainsi d’améliorer le rendement net fiscal (par rapport à un investissement en immobilier classique ; il appartient au souscripteur de vérifier son éligibilité au dispositif fiscal).

Un portefeuille à forte prépondérance immobilière sur des secteurs porteurs

La stratégie d’investissement du FPI vise à constituer un portefeuille d’Actifs à forte prépondérance immobilière investi progressivement sur les segments de l’immobilier géré, à savoir les résidences pour étudiants, de tourisme, médicalisées et services seniors.

L’objectif du fonds est le versement régulier de revenus et une valorisation à terme des actifs détenus par le fonds.

Les premiers investissements validés par le fonds confirment cette approche stratégique. Si certains secteurs de l’immobilier géré ne sont pas à l’abri d’un effet de mode en matière d’investissement avec pour conséquence des prix d’acquisition élevés et donc des rendements peu performants, les experts en investissements du fonds ont dans un premier temps privilégié une approche contracyclique en se positionnant sur des ensembles immobiliers présentant des qualités immobilières fortes.

Les premières acquisitions

Les premières acquisitions ont ainsi été réalisées sur des résidences de tourisme en exploitation à Samoëns (74) et Carnon (34). De plus, le comité d’investissement de l’OPCI a aussi validé des prochaines acquisitions à Vélizy, Chamonix, La Clusaz et Saint Mandrier.

Le fonds LF Cerenicimo+ offre aux investisseurs l’opportunité de se constituer une épargne immobilière à long terme tout en profitant d’un cadre fiscal allégé.