Implanté au 56 Grand Rue, l’immeuble se situe au cœur du centre-ville au sein de la principale artère commerçante et à proximité du quartier d’affaires de Luxembourg. Cet actif, acquis auprès d’un groupe d’investisseurs privés, profite d’une desserte en transports optimale : plusieurs lignes de bus sont situées à 150 mètres et permettent de relier la plus grande partie de la ville ainsi que la gare, située à 10 minutes.

L’OPCI BNP Paribas Diversipierre, géré par BNP Paribas REIM France, constitue un placement innovant et accessible dans le cadre de contrats d’assurance vie ou de compte de titres financiers. A ce jour, le patrimoine immobilier physique de l’OPCI BNP Paribas Diversipierre est constitué de 17 actifs, majoritairement à usage de bureaux, désormais en France et au Luxembourg.

« Cette nouvelle acquisition permet à l’OPCI BNP Paribas Diversipierre de s’implanter sur un nouveau marché européen aux perspectives dynamiques, en investissant dans un actif immobilier offrant d’excellents fondamentaux tant par son emplacement que sur le plan de la qualité du locataire », commente Guillaume Delattre, Directeur Général Délégué de BNP Paribas REIM France, en charge de l’Asset Management, des Investissements & Arbitrages.