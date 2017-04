L’Ircantec est le régime de retraite complémentaire obligatoire par répartition et par points du secteur public, dédié aux agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques. C’est également le régime de retraite des élus locaux. L’Institution est gérée par la Caisse des Dépôts. L’Ircantec gère ses réserves (9,8 milliards d’euros) selon les principes d’investissement socialement responsable.