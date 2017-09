Avec un apport de 125 clients et 25 M€ d’encours, l’acquisition d’AG Finance participe à l’objectif de l’Institut du Patrimoine d’atteindre 185 millions d’encours d’ici fin 2017 et près de 4.000 clients.

“Je me reconnais parfaitement dans la philosophie et les méthodes défendues par Institut du Patrimoine. Je suis convaincu que ce rapprochement constitue une valeur ajoutée pour mes clients historiques”, se réjouit Alain Gubler, fondateur de la société, et ancien administrateur de la CNCGP.

“Cette acquisition s’inscrit dans notre stratégie de développement des encours financiers, tant par croissance organique que par croissance externe. L’expertise d’Alain Gubler va notamment nous permettre de mieux répondre aux besoins de notre clientèle haut-de-gamme”, ajoute Stéphane Crémades, associé à Institut du Patrimoine.

En effet, ce rachat fait partie d’une politique de développement ambitieuse pour augmenter ses parts de marchés et ses encours. Après le rachat du cabinet AMC Conseil en 2016, et celui d’AG FINANCE en 2017, l’Institut du Patrimoine continue sa conquête du marché pour acquérir de nouveaux cabinets de gestion de patrimoine en proposant aux cédants d’accompagner à leurs côtés le développement du groupe.

A ce jour, l’Institut du Patrimoine compte 50 collaborateurs, dont 25 conseillers repartis dans toute la France et ambitionne de doubler ses encours d’ici 2020.