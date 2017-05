Dans le cadre de son processus de sélection de fonds collectifs, l’ERAFP s’est notamment appuyé sur la plateforme amLeague pour identifier les meilleures stratégies « bas carbone ».

Pionnier de l’ISR parmi les investisseurs institutionnels européens, l’ERAFP est conscient des risques que le changement climatique fait porter sur le long terme à ses actifs, et soucieux de contribuer au financement de la transition énergétique. C’est la raison pour laquelle l’ERAFP s’attache à mesurer et publier l’empreinte carbone de ses investissements depuis plusieurs années : grâce à la mise en œuvre de son approche ISR best in class, l’ERAFP dispose ainsi d’un portefeuille d’actions dont l’intensité carbone est nettement inférieure à celle de son indice de référence (de 12% à fin 2015).

Désireux d’inciter les sociétés de gestion à développer des solutions d’investissement robustes répondant au défi de la lutte contre le changement climatique, l’ERAFP a collaboré avec Cedrus AM et amLeague afin de mettre en place une plateforme de gestion virtuelle permettant aux gestionnaires de montrer leur savoir-faire en matière de gestion « bas carbone ».

Disposant désormais de plus d’un an d’historique de performances (financière et extra-financière) pour comparer les portefeuilles proposés via cette plateforme, l’ERAFP a décidé d’intégrer à sa liste d’achat des fonds s’appuyant sur les meilleures stratégies de la plateforme amLeague. Les premiers investissements, d’un ordre de 10 millions d’euros, ont été réalisés sur le fonds La Française LUX - Inflection Point Zero Carbon.

En plus des fonds identifiés via la plateforme amLeague, l’ERAFP a ajouté à sa liste d’achat quatre fonds développant une approche plus thématique de la lutte contre le changement climatique.