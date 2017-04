L’ERAFP a lancé en juin 2016, un appel d’offres dont l’objet est la gestion d’actions euro / Europe conforme à son Dispositif ISR.

A l’issue de la procédure de sélection, l’Établissement a décidé d’attribuer :

Pour le lot 1 - Mandat de gestion indicielle d’actions de moyennes et grandes capitalisations de la zone euro ISR décarbonée, le mandat actif à Amundi AM. Le mandat stand-by est attribué à THEAM.

Pour le lot 2 - Mandat de gestion fondamentale ISR non benchmarkée d’actions cotées de moyennes et grandes capitalisations de la zone euro, les mandats actifs à Allianz GI, EDRAM et Mirova. Les mandats stand-by sont attribués à Sycomore et Ofi AM.

Pour le lot 3 - Mandat de gestion fondamentale ISR non benchmarkée d’actions cotées de moyennes et grandes capitalisations de la zone euro avec gestion du risque actions, le mandat actif à AXA IM. Les mandats stand-by sont attribués à CPR AM et Mandarine Gestion.

Pour le lot 4 - Mandat de gestion fondamentale ISR non benchmarkée d’actions cotées de petites capitalisations Europe, le mandat actif au groupement BFT IM - Montanaro AM. Les mandats stand-by sont attribués à Kempen Capital Management et la Financière de l’Echiquier.

Pour le lot 5 - Mandat de gestion fondamentale ISR non benchmarkée d’actions cotées de moyennes et grandes capitalisations Europe, le mandat actif à Candriam. Les mandats stand-by sont attribués à NNIP et Comgest.

Pour les lots de gestion non benchmarkée, l’ERAFP recherchait des processus de gestion fondamentale, dont la sélection des valeurs repose sur une analyse approfondie des entreprises, notamment grâce à des contacts réguliers avec le management de ces sociétés. En cohérence avec la décision de 2005 du Conseil d’Administration de mettre en œuvre une politique de placements 100% ISR, les émetteurs seront évalués au regard du référentiel ISR propre à l’ERAFP et sélectionnés selon le principe du best in class. Le dialogue initié par les sociétés de gestion retenues et les entreprises sélectionnées en portefeuille se fera en conformité avec les lignes directrices pour l’engagement actionnarial de l’ERAFP.

A titre indicatif les montants confiés au démarrage des mandats seront de l’ordre de 4,6 milliards d’euros répartis sur les sept gérants.

Les mandats seront d’une durée initiale de six ans à compter de leur notification.