Gestion de Patrimoine

L’AFFO a souhaité publier ce guide pour mieux faire connaître et comprendre le rôle du family office aux familles et à la profession. Métier à part entière, le Family Office organise et produit dans la durée un ensemble de conseils et de services pour l’harmonie et l’intérêt économique des familles dans une vision trangénérationnelle. Composé de deux parties, l’une théorique et l’autre pratique, ce guide est agrémenté de 6 cas pratiques qui illustrent bien les capacités du family office à accompagner et conseiller les entreprises familiales.

‘‘Ce guide éclaire avec transparence et réalisme l’objet du métier du FO, métier de conseil et de services pour les familles entrepreneuriales, avec un seul but : favoriser le développement et le succès de ces entreprises familiales’’, précise Jean-Marie Paluel-Marmont.

Ce guide répond à cette question clé : qu’est-ce qu’un family office ? Il présente les statuts juridiques dont ils dépendent, les services offerts et les fonctions couvertes. En effet, les services et prestations de family office sont multiples et requièrent un ensemble de compétences aussi variées que complexes. Cette pluridisciplinarité crée la fonction de family office, qui axe son offre autour de deux pôles : gouvernance et valeurs familiales ; préservation du patrimoine financier et extra financier de la famille.

Il propose également 6 cas concrets illustrant les interventions et la valeur ajoutée d’un family office dans la gestion et la préservation du patrimoine d’une entreprise familiale :

Cas n°1 : Gouvernance et transmission du pouvoir

Cas n°2 : Restructuration d’un groupe familial

Cas n°3 : Relations intrafamiliales et transmission d’une entreprise

Cas n°4 : Planification financière

Cas n°5 : Mission de consolidation, conseil et suivi des actifs financiers

Cas n°6 : Coordination des intervenants

Rappelons qu’un family office accompagne les familles dans les moments cruciaux de leur histoire, comme la gouvernance, la transmission et la gestion des actifs familiaux. Il se définit surtout à travers trois caractéristiques : une vision à très long terme, ‘‘transgénérationnelle’’, une vision ‘‘transsectorielle’’ et une transparence totale en termes d’honoraires.