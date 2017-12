Cette opération, accompagnée par le Crédit Agricole d’Aquitaine et la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, vise à renforcer les moyens d’Aqprim, qui enregistre un fort développement depuis sa création en 2011. Le promoteur a finalisé la réalisation de 394 logements, affiche 200 logements en cours et 600 autres en montage.

Une nouvelle ère de croissance

Sa nouvelle configuration permettra à Aqprim de gérer une forte croissance grâce à deux axes de développement. Le promoteur va étendre sa couverture géographique pour devenir un acteur de premier plan de la promotion immobilière en Nouvelle Aquitaine. D’autre part, il consolide également ses partenariats financiers avec l’accompagnement de Koregraf sur la structuration de ses opérations financières. Ainsi, M Capital intervient sur le renforcement des fonds propres de la maison-mère et Koregraf, dans le co-investissement de futures opérations.

Renforcement du partenariat Sogeprom

Aqprim renforce également son partenariat avec Sogeprom, acteur national de premier plan de la promotion immobilière. Ce partenariat s’est de nouveau récemment concrétisé avec le projet Ilôt Castorama à Mérignac Soleil sur lequel Aqprim, CLairsienne et l’agence d’architecture et d’urbanisme BLP ont travaillé au réaménagement du site, dont le déménagement de Castorama est prévu en 2018/2019. Le site sera transformé en 230 logements développés par Aqprim ainsi que 3000m² de commerces et services.

Koregraf, partenaire de l’ingénierie financière

Koregraf est intervenu dans le montage de cette opération structurante pour Aqprim en déterminant les besoins et en coordonnant les divers intervenants : banques, fonds d’investissements, avocats, experts comptables et management. Les résultats ont été conformes au métier et les délais respectés.

Cette opération conseillée par Koregraf illustre la nouvelle dimension des activités de la société, qui accompagne les acteurs de la promotion immobilière en leur proposant une large gamme de services dédiés à l’accompagnement financier (financement d’opérations de promotion immobilière, co-investissement et co-promotion, conseil en restructuration de capital…) afin de mieux répondre aux besoins des acteurs du secteur.