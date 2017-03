Kiosk to invest est une plateforme de financement participatif, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en tant que Conseiller en Investissement Participatif (CIP) et labellisée CCI France, permettant la rencontre entre des investisseurs particuliers (ou sociétés) et des entrepreneurs ayant un projet à financer. Kiosk to invest et son réseau de partenaires sélectionne des projets d’entreprises à fort potentiel de développement, dont les besoins en fonds propres sont compris entre 100 000 € et 2 500 000 €.

Kiosk to invest : un dispositif pour aider les entreprises à lever des fonds dans toute la France !

Toute PME ou startup ayant un projet de développement peut envisager de lever des fonds via Kiosk to invest. Pour cela il suffit de candidater sur www.kiosktoinvest.com. Si le dossier est sélectionné, il sera étudié et soumis en comité d’admission. Une fois ces étapes franchies, et la valeur de l’entreprise expertisée, la campagne de financement pourra commencer.

Pour être éligible, l’entreprise doit :