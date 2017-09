Investment Banking

CTC de Maquinaria est un acteur leader de la location de matériels en Aragon avec un réseau de 5 agences et un effectif de 50 personnes. La société dispose d’un parc de plus de 1800 matériels (chargeuses, pelleteuses, petits équipements…) qu’elle met à disposition d’une clientèle professionnelle composée d’artisans, de PME et de grands comptes nationaux du bâtiment et des travaux publics.

Dans la continuité des reprises de Rentecnika en 2015 et d’Alvecon en 2016, cette nouvelle acquisition va permettre à KILOUTOU de poursuivre son déploiement en Espagne et d’enrichir son offre de services en faisant bénéficier ses clients de la grande complémentarité des réseaux d’agences et de la gamme matériels de ces entreprises. KILOUTOU s’appuiera sur l’expérience et le savoir-faire des équipes de CTC de Maquinaria afin de poursuivre le développement de l’activité.

Pour Xavier du Boÿs, PDG du groupe KILOUTOU, « Cette acquisition s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement de KILOUTOU à l’international visant notamment à consolider nos positions sur des marchés à fort potentiel. Elle nous permet de renforcer notre présence sur des territoires dynamiques du Nord de l’Espagne et illustre notre capacité à fédérer autour de notre projet de développement des acteurs régionaux de grande qualité bénéficiant d’une forte implantation locale. L’objectif de KILOUTOU à terme est de poursuivre son développement sur le marché espagnol par croissance interne, ouverture d’agences et acquisitions ».

Pour les vendeurs, Jose Manuel Ballestar, Président de CTC de Maquinaria déclare « Je me réjouis de l’acquisition de CTC de Maquinaria par le Groupe KILOUTOU. Elle va permettre à la société de poursuivre son développement en adossant ses forces à celles d’un leader européen. Je suis confiant dans la capacité des équipes des deux sociétés à faire de ce rapprochement un réel succès ».

Cette opération s’inscrit dans une dynamique active de développement du Groupe KILOUTOU, avec une croissance organique régulière et une poursuite continue de la croissance externe. Sur le plan international, elle prolonge la stratégie de développement engagée en Pologne, en Espagne et en Allemagne ces 4 dernières années, et plus récemment en juillet 2017 en Italie.