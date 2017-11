La société LANDRAU C.E.B, exploitant une agence près d’Angers et s’appuyant sur un effectif de près de 10 personnes, est un acteur incontournable de la location d’espaces modulaires dans cette région. Elle bénéficie d’une excellente localisation et dispose de près de 1 000 modules et containers qu’elle met à disposition auprès d’une clientèle de professionnels du bâtiment et des travaux publics, des collectivités et d’autres entreprises industrielles et de services. Cette acquisition va permettre à Kiloutou de poursuivre son développement sur le marché de la location d’espaces modulaires, en complément de ses emplacements en Ile de France, dans le Nord (suite à l’acquisition récente de Tora) et dans le Bordelais.

Pour Xavier du Boÿs, PDG du Groupe Kiloutou : "Cette acquisition s’inscrit pleinement dans la stratégie de multi-spécialiste de Kiloutou en France. Elle contribue à notre ambition de devenir un acteur leader du marché de la location d’espaces modulaires au niveau national et de bénéficier de fortes complémentarités avec notre gamme de produits actuelle. Je suis très heureux d’accueillir les équipiers de LANDRAU C.E.B qui seront un moteur essentiel pour le développement de Kiloutou Module dans la région".

Yves Landrau, fondateur de LANDRAU C.E.B, a déclaré : "Je me réjouis de l’acquisition de LANDRAU C.E.B par le Groupe Kiloutou. Le projet proposé a été un élément essentiel dans ma décision de vendre et je suis convaincu que ce rapprochement va permettre à la société que j’ai créée de poursuivre son développement avec succès en mettant à disposition des ressources et des moyens supplémentaires".