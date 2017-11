GAM Polska est un acteur national de la location de matériels en Pologne avec un réseau de 4 agences et un effectif de plus 40 personnes. La société dispose d’un parc de près de 400 matériels (principalement des machines d’élévation) qu’elle met à disposition d’une clientèle professionnelle composée d’artisans, de PME et de grands comptes nationaux du bâtiment, des travaux publics et de l’industrie.

Cette nouvelle acquisition va permettre à KILOUTOU de consolider sa position sur ce marché et d’enrichir son offre de services en renforçant notamment sa gamme de matériels sur le segment stratégique de l’élévation en Pologne. KILOUTOU s’appuiera sur l’expérience et le savoir-faire des équipes de GAM Polska afin de poursuivre le développement de l’activité.

Pour Xavier du Boÿs, PDG du groupe KILOUTOU, « Depuis 2013, KILOUTOU s’est progressivement imposé comme un des leaders de la location de matériels en Pologne en se développant par croissance interne, ouvertures d’agences et acquisitions Cette opération permet de poursuivre cette dynamique et de renforcer notre position sur ce marché. Dans la continuité des acquisitions réalisées cette année de Cofiloc en Italie et de CTC de Maquinaria en Espagne, elle illustre la stratégie de développement de KILOUTOU à l’international visant notamment à consolider nos positions sur des marchés à fort potentiel. ».

Cette opération s’inscrit dans une dynamique active d’expansion du Groupe KILOUTOU, avec une croissance organique régulière et une poursuite continue de la croissance externe. Sur le plan international elle prolonge le déploiement engagé en Pologne, en Espagne et en Allemagne ces 4 dernières années, et plus récemment en 2017 en Italie.