Situé à proximité immédiate des Puces de Saint-Ouen, cet actif de bureaux s’insère au cœur d’un ensemble immobilier proposant une grande mixité d’usages : un motel nouvelle génération, une résidence étudiante avec des services accessibles à tous. Cet actif qui développe une surface d’environ 4 110 m² répartie sur 6 étages est un immeuble de dernière génération aux prestations haut de gamme.

Acquis pour le compte de son fonds Keys Selection [1] le 19 décembre 2017, ce projet a fait l’objet d’une collaboration étroite entre les équipes du Groupe CARDINAL et celles de Keys Asset Management, afin de créer un immeuble alliant prestations de grande qualité, flexibilité et adaptabilité aux nouveaux usages.

Un environnement indexé sur la qualité d’usage et de services

« Dans une zone à la fois résidentielle et tertiaire, ce projet est parfaitement adapté aux besoins des travailleurs et met l’accent sur le bien-être et les services », indique Pierre Mattei, co-fondateur de Keys Asset Management.

Proche de la ligne 13 et des futures lignes de transport du Grand Paris Express, il comprendra également 52 places de stationnement.

De hautes performances recherchées

L’immeuble – dont la conception est réalisée en BIM - répondra aux meilleurs standards internationaux en matière de performances environnementales et de confort pour les utilisateurs. Il sera certifié BREEAM « Very Good » et la labélisation WELL, nouvelle norme pour le bien être des salariés en entreprise, sera recherchée.

Renforcer la présence de Keys AM dans les métropoles françaises dynamiques

« Il s’agit d’une opération d’importance pour Keys AM puisqu’elle démontre d’abord la capacité du groupe à identifier les opportunités d’investissement les plus pertinentes sur le secteur de la première couronne parisienne et permet également de renforcer les investissements de ses foncières sur ce marché extrêmement concurrentiel, précise Pierre Mattei. Cette opération est en cohérence avec la stratégie de Keys Asset Management dans une démarche d’accroissement de valeur par la qualité du bâtiment », conclut-il.

La livraison du programme immobilier est prévue pour le 4ème trimestre 2019.

Dans cette transaction, l’acquéreur a été conseillé par CH-Architectes & Delpha Conseil sur les aspects techniques, et l’étude Alcaix a conseillé les deux parties.

La BRED, conseillée par l’Etude 14 Pyramides Notaires, a accompagné le groupe Keys Asset Management sur le financement.