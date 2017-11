Forte augmentation de la capacité de distribution en Equity Capital Markets pour la clientèle corporate de Belfius par l’intermédiaire d’une plate-forme de distribution qui sert plus de 1 350 investisseurs institutionnels en Europe et aux États-Unis.

Accès à la plus vaste plate-forme de recherche sur les valeurs mobilières en Belgique pour les investisseurs institutionnels et les clients wealth management.

Belfius et Kepler Cheuvreux, premier courtier européen indépendant en valeurs mobilières, ont conclu un partenariat stratégique en vue de créer une nouvelle offre action, dotée d’un ancrage fort au niveau local en Belgique. Ensemble, Belfius et Kepler Cheuvreux proposeront une offre de premier rang en Equity Capital Markets (opérations ECM), en equity research, en institutional sales et en courtage.

Fort de cet accord de partenariat, Belfius étoffe son offre de services auprès de ses clients corporate et wealth management. L’ambition de Belfius est de réitérer en ECM les succès engrangés en Debt Capital Market (DCM, marché des capitaux d’emprunt). Grâce au partenariat stratégique avec Kepler Cheuvreux, premier courtier européen en valeurs mobilières, Belfius pourra se hisser à une position de leader en matière d’equity en Belgique comme c’est le cas en en DCM.

Dans le cadre de ce partenariat innovant en ECM, Belfius sera responsable des services d’origination et de structuration des opérations sur les marchés de capitaux propres en Belgique tandis que Kepler Cheuvreux assurera la recherche sur actions, le courtage et les ventes institutionnelles. Le modèle de partenariat ECM de Kepler Cheuvreux a fait ses preuves dans ses partenariats existants avec UniCredit (depuis 2011), Crédit Agricole CIB (depuis 2013), Rabobank (depuis 2016) et Swedbank (depuis juillet 2017).

L’alliance stratégique de Belfius avec Kepler Cheuvreux est encore consolidée par une prise de participation de 5,2% dans Kepler Cheuvreux. Belfius sera également membre du conseil de surveillance de Kepler Cheuvreux. De plus, dans le cadre de cette collaboration, Kepler Cheuvreux intensifiera ses activités au Benelux et ouvrira un bureau dans la Tour Belfius.

Ce partenariat a pour vocation d’allier les services bancaires, les compétences de conseil et le réseau sur les marchés de capitaux de Belfius avec la recherche et la capacité de distribution de Kepler Cheuvreux. Les clients corporate bénéficieront d’une capacité de distribution ECM améliorée grâce à la plate-forme de vente de Kepler Cheuvreux, qui dessert plus de 1 350 investisseurs institutionnels en Europe et aux États-Unis par l’intermédiaire de 125 vendeurs et courtiers) dans 12 pays. Les clients corporate de Belfius auront aussi accès à un service de tout premier plan en matière d’organisation de road shows et de conférences. Les clients institutionnels de Belfius auront accès à un univers de recherche le plus étendu de Belgique et à la couverture de recherche d’actions européennes la plus vaste à ce jour. Les clients wealth management quant à eux auront accès à une importante source d’information d’investissement et une capacité d’exécution sur mesure.

Belfius et Kepler Cheuvreux disposeront de plus de 120 analystes equity avec un périmètre de recherche le plus vaste de Belgique. Dans le cadre de l’accord de partenariat, Kepler Cheuvreux élargira son périmètre de recherche actuel à plus de 80 actions belges, qui s’ajouteront à sa couverture paneuropéenne de 1 000 actions dans 32 secteurs industriels. De plus, les clients de Belfius pourront tirer parti de capacités de recherche étendues aux sociétés américaines et asiatiques au travers d’accords de partenariat avec Piper Jaffray et CIMB.

Bruno Accou, Head of Financial Markets chez Belfius, représentera Belfius au conseil de surveillance de Kepler Cheuvreux ; Sofie De Loecker, Head of Capital Markets Services chez Belfius, chapeautera les équipes en debt et equity capital markets.

Dirk Gyselinck, membre du conseil d’administration de Belfius Banque et responsable des secteurs Public & Corporate Banking et Financial Markets commente : « Belfius est actif depuis de nombreuses années dans les opérations ECM, mais a décidé de renforcer son offre ECM afin de poursuivre le développement et l’élargissement de ses services financiers tant aux entreprises, qu’aux clients wealth management et aux institutionnels. Grâce à ce partenariat innovant avec Kepler Cheuvreux, Belfius se hissera d’emblée à une position de leader en equity et d’expertise, ce qui nous permet d’élargir notre offre de manière rentable , de consolider notre position de leader en DCM et de diversifier encore plus nos capacités de distribution. »

Laurent Quirin, CEO de Kepler Cheuvreux, ajoute : « Le partenariat avec Belfius illustre une autre facette de notre solide ancrage en Europe, ainsi que de notre modèle de partenariat exclusif qui nous permet d’investir sans relâche et de rester à la pointe de la recherche et de l’exécution. Nous nous réjouissons à l’idée d’entamer cette collaboration significative et tournée sur l’avenir avec Belfius. »