Christophe Duretete, Directeur Régional de Kaufman & Broad et Frédéric Loison, Directeur Général d’Aiguillon construction ont posé la 1ère pierre du « Panoramik », en présence de Nathalie Appere, Maire de Rennes. Initié début 2015, le projet, situé sur les bords de la Vilaine dans l’éco-quartier Baud-Chardonnet, comprend 96 appartements du studio au 5 pièces – dont 50 logements sociaux réalisés par Aiguillon construction – la réalisation d’une chapelle et de commerces, et s’étend sur près de 3 000 m2 . Pour accompagner la ville de Rennes dans ses projets de développement et d’aménagement de la ZAC Baud-Chardonnet, les équipes de Kaufman & Broad ont imaginé une réalisation atypique axée sur le confort des habitants, avec une nouvelle vision architecturale au service de la ville de demain.

Le Panoramik, un projet remarquable à l’architecture audacieuse

La ZAC Baud-Chardonnet couvre près de 35 hectares, repartis entre le secteur ouest de la plaine de Baud et celui de l’université. A proximité immédiate du centre historique, cette ancienne friche industrielle fait l’objet d’une reconquête par la ville de Rennes et d’un vaste projet de réaménagement urbain. L’écoquartier Baud-Chardonnet se caractérise par sa grande diversité de fonctions (logements, activités, services et équipements) tout en privilégiant une urbanisation respectueuse avec plus de 3 hectares d’espaces verts en bordure de la Vilaine.

« Le Panoramik » bénéficie d’une situation exceptionnelle avec des vues sur le fleuve, de la proximité avec la Rambla, la construction récente d’une passerelle piétonne et cyclable avec un accès direct au centreville historique. Jacqueline OSTY, paysagiste en charge du projet (également en charge du parc Martin Luther King à Paris, dans le futur éco-quartier de la ZAC Clichy-Batignolles où Kaufman & Broad réalise son programme « Emergence ») a conçu un espace à l’image du quartier. Multi-activités, ce poumon vert sera dédié à la détente, aux activités sportives et aux événements culturels. Des plages vertes couvertes de pelouse seront également aménagées en bordure du fleuve.

La réalisation est située au sein de « l’îlot F », qui comprendra au total environ 400 logements. Elle profite d’un emplacement géographique stratégique grâce à l’offre de transports diversifiée dont bénéficie Rennes (lignes féroviaires, autoroutes, développement du réseau routier entre Saint-Nazaire-Rennes et Angers-Rennes,…). Aisément accessible en transports en commun (4 lignes de bus à proximité), « Le Panoramik » est situé à moins de 10 minutes de la gare SCNF desservant Paris-Montparnasse et de l’autoroute permettant de rejoindre Nantes ou Saint-Malo. A proximité de l’université de Rennes 1, de la Place de la République et du centre-ville historique et commerces, « Le Panoramik » dispose de l’ensemble des commodités nécessaires au quotidien : groupe scolaire, gymnase, crèche, base nautique.

Sa façade atypique joue sur un principe de double peau, avec un revêtement en aluminium brossé et une couche métallique laquée couleur champagne, perforée par un motif géométrique, revisitant les codes de l’architecture traditionnelle rennaise. L’ensemble est complèté par des persiennes qui créent un jeu de mouvement au gré de leur ouverture par les résidents.

Le bâtiment principal s’élève sur 17 étages, avec seulement 3 appartements par étage, « Le Panoramik » offre un confort privilégié à ses habitants. Depuis plus de 50 ans, Kaufman & Broad apporte un soin tout particulier à l’agencement des espaces. Ainsi, du studio au 5 pièces, les appartements disposent tous de loggias – véritables pièces à vivre supplémentaires, été comme hiver – protégées par des persiennes en métal qui offrent un panorama sur la Vilaine et sur la ville. Traversants pour la plupart, ils ont été pensés pour privilégier le confort et l’art de vivre des résidents : isolation acoustique performante, séjour d’angle, cuisine attenante ou américaine, suite parentale… Au deuxième étage, tous les appartements bénéficient d’une terrasse avec accès direct au jardin suspendu, gage d’échange et de convivialité.

« Nous sommes ravis de prendre part au réaménagement du secteur Baud-Chardonnet et heureux d’accompagner la ville de Rennes dans sa volonté de proposer un lieu de vie à vocation mixte. Aujourd’hui, Baud-Chardonnet associe habitat et activités diverses, dans le respect d’une trame urbaine cohérente avec le projet de la ville. Le réaménagement de cette zone est un projet urbain fort, qui vise à désenclaver la ZAC pour l’ouvrir sur la ville et sur le fleuve. Avec son principe de double peau, « Le Panoramik » est à l’image de la nouvelle identité du quartier, une réalisation marquante, moderne et ouverte, qui propose une qualité de vie privilégiée dans un cadre idéal » souligne Christophe Duretete, Directeur Régional Adjoint Kaufman & Broad.