Kathryn Sweeney aura pour mandat de définir la stratégie commerciale pour les ventes institutionnelles de SPDR auprès des clients américains et d’en diriger la mise en œuvre. Mme Sweeney sera également chargée de travailler en collaboration avec l’équipe du groupe Institutional Client Group (ICG) Amériques, dirigée par Barry F.X. Smith, pour promouvoir les ventes ETF auprès des investisseurs institutionnels.

« Les ETF sont actuellement utilisés par un nombre croissant d’investisseurs institutionnels qui cherchent à réduire les frais et à augmenter la liquidité et la transparence de leurs positions » commente Nick Good. « Notre activité mondiale SPDR ETF s’appuie sur une forte tradition d’innovation dans les produits financiers et de collaboration avec de grands clients institutionnels pour développer des produits répondant à leurs besoins d’investissement spécifiques. Compte tenu de la visibilité et des relations qu’entretient Kathryn au sein du secteur des ETF, nous sommes convaincus qu’elle continuera à consolider la position de SPDR sur le marché institutionnel, et nous nous réjouissons de l’accueillir au sein de l’équipe mondiale SPDR. »

Avant de rejoindre SSGA, Kathryn Sweeney a travaillé pendant plus de 19 ans chez Goldman Sachs, où elle a joué un rôle stratégique dans le développement de l’activité ETF du groupe, tout d’abord à Londres, puis à New York. Elle a assumé des fonctions diverses, dont dernièrement la direction mondiale de la distribution et de la stratégie produit pour la division titres de l’entreprise. Dans ce rôle, Mme Sweeney a travaillé en étroite collaboration avec les gérants d’actifs ETF, les salles de marché institutionnelles et les parties prenantes internes pour accroître l’activité ETF. Auparavant, elle a été directrice du département US ETF Execution and Risk et a travaillé en tant que courtier ETF à Londres et à New York.

SSGA est l’un des plus grands fournisseurs de fonds indiciels cotés (ETF) aux États-Unis et dans le monde, avec 558 milliards de dollars d’actifs sous gestion. [1]