iObeya permet ainsi une meilleure adoption et une pratique accrue du Lean Management dans les grands groupes (système d’organisation du travail qui consiste à viser l’excellence opérationnelle en éliminant les gaspillages). La solution logicielle, véritable cockpit de contrôle pour les grands projets d’entreprise s’adresse à des clients des secteurs de l’aérospatial & défense, industriel, des services financiers, de l’énergie et pharmaceutique. iObeya est présent dans plus d’une centaine de groupes et compte notamment parmi ses références PSA, Airbus, Safran, Volvo ou Sanofi.

Les bénéfices pour les partenaires consistent notamment en un meilleur pilotage opérationnel et une communication inter-sites et inter-équipes optimisée et des gains opérationnels avérés. La solution a été reconnue par des leaders d’opinion comme Gartner, Boston Consulting Group ou l’Usine Nouvelle.

La levée des fonds de plus de 2m€ auprès d’Inter Invest Capital va permettre à la société d’accélérer sa croissance tant en France qu’à l’international.

Benjamin Cohen, Directeur Associé Inter Invest Capital commente : « iObeya est une solution technologiquement aboutie et innovante, unique en son genre et ayant déjà été adoptée par des grands comptes. Nous sommes confiants dans la capacité des équipes d’exécuter un plan de développement ambitieux et de devenir l’acteur de référence du Digital Visual Management dans le monde. »

Cyril Daloz, Président de Kap IT, conclut : « Nous sommes ravis d’accueillir Inter Invest Capital en tant qu’actionnaire minoritaire. Outre le soutien financier, nous avons été séduits par le positionnement d’Inter Invest Capital comme un partenaire stratégique pour nous permettre d’accélérer notre développement. »