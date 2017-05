Un développement soutenu

Depuis sa création, la société a connu un développement rapide. Les encours gérés dépassent désormais 500 millions d’euros, dont 400 millions d’euros en gestion collective. Le fonds Kirao Multicaps a franchi le seuil des 200 millions d’euros depuis plusieurs mois (230 M€). Quant au fonds Kirao Smallcaps, il a plus que triplé ses encours en 1 an pour dépasser 70 millions d’euros.

Renforcement des équipes

Armand Boissier, CFA a rejoint la société pour développer la clientèle Institutionnelle en France, Suisse et Luxembourg. Il améliorera également le référencement des fonds sur les plateformes d’assurance-vie. Diplômé de l’EDHEC, il a participé au développement de plusieurs sociétés de gestion de renom comme Credit Suisse AM, Raiffeisen ou Quoniam.

« La taille de nos fonds, le fait qu’ils existent tous depuis plus de deux ans et près de trois ans pour Kirao Multicaps nous incitent à accélérer notre développement auprès des investisseurs institutionnels français et étrangers. Ils sont sensibles à nos performances et à l’investissement déjà effectué dans nos équipes de gestion et d’analyse, lequel se poursuivra » a déclaré Fabrice Revol, fondateur de KIRAO et responsable de la gestion.