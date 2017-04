Créée en 1983, Franchi agit dans le traitement de surface et de revêtement avec une expertise particulière dans les revêtements de stockage pétrolier en vue de traiter la corrosion interne et transversante. Employant 90 salariés, elle bénéficie d’une position de leader dans l’Etang de Berre dans les Bouches du Rhône qui est la première zone pétrochimique française avec 42% des importations et du raffinage du pétrole pour un chiffre d’affaires de 9M€.

Pour cette opération, les équipes de KGA Avocats étaient constituées comme suit :

Aspects corporate et M&A : Véronique Dutoit, associée, Lydia Bianchi et Patrice Montchaud, collaborateurs.

Aspects sociaux : Elisabeth Masamba, collaborateur.

Due diligence financière : Advolis Conseils et Audits : Damien Bourg et Alexandre Peronnin.