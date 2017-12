Elle ouvre son capital pour accélérer son développement.

Les 1er labels internationaux du tourisme et des loisirs accessibles aux personnes en situation de handicap et aux seniors en perte d’autonomie

10% de la population mondiale est touchée par le handicap ou une perte d’autonomie. Ce sont 180 millions de familles concernées en Europe, soit 1 voyageur sur 4 en 2020.

Le volume de dépenses à l’échelle européenne, susceptibles d’être engagées par la clientèle handicapée est de l’ordre de 50 milliards d’euros (Source ONU).

Spécialisée dans le tourisme international accessible, Keyooka est née en 2014 dans le but de favoriser le voyage aux personnes en situation de handicap ou aux seniors en perte d’autonomie. C’est ainsi que se sont développés les premiers labels internationaux dédiés au tourisme et aux loisirs accessibles aux handicaps :

pour les personnes en situation de handicap, et EasyCairn pour les seniors en perte d’autonomie.

Ces deux portails internet sont disponibles en plusieurs langues (français - anglais – espagnol – allemand) pour favoriser les possibilités d’échanges internationaux.

L’objectif est d’être, au niveau mondial, le premier relais efficace et central des activités de loisirs et de tourisme accessible à tous, et offrir une possibilité de labellisation sécurisée à un large choix d’intervenants et de services spécialisés dans le tourisme et les loisirs accessibles aux personnes en situation de handicap et aux seniors en perte d’autonomie.

Des avancées significatives

Pour autant de destinations et de découvertes possibles, Keyooka est déjà présent dans 10 pays, de l’Europe à l’Asie, en passant par l’Afrique.

300 sites ont été labellisés et 4 grandes fédérations sportives sont partenaires.

Keyooka offre 3 services développés en partenariats avec les familles, et l’industrie internationale du Tourisme et des loisirs :

L’information et le développement à l’international de l’accessibilité pour les séniors en perte d’autonomie et/ou les porteurs de handicaps,

La location de logements accessibles entre particuliers, (le AirB&B de l'accessibilité),

accessibles entre particuliers, (le AirB&B de l’accessibilité), L’échange de logements accessibles entre particuliers, (le Guest to Guest de l’accessibilité).

Une campagne de financement sur la plateforme Hoolders

La prochaine étape consiste à être présent sur tous les continents avec un volume de portefeuille supérieur à 3 500 lieux accessibles échangeables et en location, ainsi que 1 500 adresses référencées tourisme et loisirs accessibles.

Keyooka propose donc aux investisseurs de participer à sa levée de fonds de 300 000€ sur la plateforme d’investissement participatif Hoolders. Les investisseurs peuvent devenir actionnaire de Keyooka à partir de 100€.

« Nous nous réjouissons de soutenir une startup ayant la volonté de gommer les différences ; Keyooka donnant la possibilité aux personnes en situation de handicap et aux seniors en perte d’autonomie de voyager dans des conditions adaptées à leur situation » déclare Emmanuel Imberton, président de la CCI LYON METROPOLE Saint-Etienne Roanne.

« Le soutien de partenaires comme la CCI LYON METROPOLE et la plateforme Hoolders est essentiel pour donner l’élan nécessaire à la réussite du développement de notre start-up » déclare Jean-Philippe Mayol, Président de Keyooka.

GO Funding

GO Funding est le nouvel accélérateur de financement via le crowdfunding en capital initié par la CCI LYON METROPOLE Saint-Etienne Roanne.

Ce dispositif vise à accompagner pendant toute la durée de leur campagne de levée de fonds les startups et jeunes entreprises innovantes d’Auvergne-Rhône-Alpes qui souhaitent renforcer leurs fonds propres.