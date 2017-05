KBL European Private Bankers (KBL epb), présent dans cinquante villes en Europe, a annoncé aujourd’hui la nomination de Bruno Lèbre au poste de Group Chief of Wealth Management Solutions. Il intégrera également le Comité de Direction du Groupe.

Professionnel respecté de la banque privée, fort de près de trente années d’expérience dans plusieurs rôles de direction, Monsieur Lèbre dirigera le remaniement et l’expansion de la gamme de services proposée par le Groupe.

Il entrera en fonction au sein de KBL epb à Luxembourg en juillet 2017, suite à l’approbation des autorités réglementaires.

Jusqu’à présent membre du Comité Exécutif de Société Générale Private Banking, Monsieur Lèbre était dernièrement Global Head of Compliance pour la banque privée après avoir occupé les fonctions de Global Head of Wealth Management Solutions et Global Head of Investment Solutions pour la même ligne de métier.

De nationalité française, diplômé d’un master de l’université Pierre et Marie Curie (Paris VI), il a occupé auparavant le poste de CEO de Société Générale Corporate & Investment Banking en Suisse, et était également Président et CEO de Lyxor Asset Management.

Concomitamment, Carlo Friob, actuellement Group Chief Commercial Officer, endossera le rôle de CEO, Luxembourg, mettant l’accent sur le développement des activités au Grand-Duché. En plus de prendre la responsabilité de toutes les équipes de KBL epb Luxembourg, il exercera la fonction de Président du Luxembourg Management Committee.

« À ce moment pivot pour notre Groupe, Bruno Lèbre jouera un rôle transversal clé, s’assurant que notre offre de produits et services soit optimale pour chacun de nos clients à travers notre réseau », a déclaré Yves Stein, Group CEO, KBL epb.

« Tout comme nous sommes ravis d’accueillir Bruno au sein du Comité Exécutif du Groupe, nous nous réjouissons d’annoncer la nomination de Carlo Friob au poste de CEO, Luxembourg », a ajouté Monsieur Stein.

« Ces trois dernières années, Carlo a renforcé avec brio nos activités de banque privée en Europe, apportant une vision stratégique à nos filiales et garantissant leur croissance individuelle et leur contribution à notre réussite commune », a conclu Monsieur Stein. « À présent, il mettra son sens des affaires et ses qualités de leader au service de nos activités ici à Luxembourg. »