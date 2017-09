Le secteur de la banque privée est en pleine mutation, confronté à des enjeux réglementaires importants. Nous considérons cela comme une véritable opportunité et nous inscrivons dans une relation gagnant/gagnant avec nos clients. Notre savoir-faire de banque privée et nos experts sur les marchés financiers sont nos meilleurs atouts pour les accompagner.

Régis Brochot, Directeur Général de KBL Richelieu, indique : « Dans le prolongement des nombreux recrutements intervenus ces derniers mois, nous poursuivons notre dynamique de renouveau en renforçant nos équipes et nos expertises. KBL Richelieu est un véritable partenaire de gestion, avec une vision complète du patrimoine de ses clients, à qui nous proposons des thèmes d’investissements variés ».

A propos des nouvelles arrivées :

Dominique MALBEC, 61 ans, Directeur de Clientèle Privée :

Diplômée de la Chambre de Commerce de Paris, Dominique a successivement occupé chez HSBC Private Bank France, les fonctions de Fondée de pouvoir, Responsable Administratif Front et Banquier privé UHNWI (Ultra High Net Worth Individual).

Guillaume HUE, 30 ans, Banquier Privé :

Titulaire d’un Master 2 Gestion de Patrimoine de l’Université d’Auvergne Clermont 1, Guillaume a débuté son parcours professionnel en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine à la Société Générale, puis Conseiller en Banque privée au sein de la Société Générale Private Banking.

Olivier THUGNET, 39 ans, Banquier Privé :

Après une formation bancaire « Marchés des Particuliers » et un diplôme 2ème cycle en Gestion de Patrimoine de Paris Dauphine, Olivier a occupé successivement les postes de Conseiller clientèle chez HSBC Paris, Gestionnaire de portefeuille Grands Comptes à la Banque Postale, Banquier Patrimonial Sénior chez ODDO Banque Privée, puis Banquier Privé chez LCL Banque Privée.

Adam FAROUK, 31 ans, Banquier Privé :

Après une première carrière de footballeur professionnel aux Pays-Bas qu’il est contraint d’interrompre sur blessure, Adam se reconvertit dans la gestion de patrimoine. Titulaire d’un diplôme de Gestion de Patrimoine au CFPB de Paris, il devient Consultant indépendant en ingénierie patrimoniale et membre du cabinet Vaillance Conseil. Il intègre ensuite HSBC France comme Conseiller Clientèle haut de gamme, puis Conseiller en Gestion de Patrimoine Clientèle résidente et internationale. Il s’attachera, entre autres, chez KBL Richelieu, à accompagner les sportifs professionnels dans leurs investissements financiers.

Sabine DIAZ, 40 ans, Assistante Banquier Privé :

Diplômée AES (Administration Economique et Sociale) et BP Banque, Sabine a occupé les postes d’Assistante de Gestion puis Assistante de Direction Gestion de Fortune au sein de Vega Finance ainsi qu’Assistante Commerciale au sein de la Banque Privée 1818.

Isabelle GIRAUD, 50 ans, Assistante Banquier Privé :

Après une formation bancaire (Brevet de Banque et ITB), le parcours professionnel d’Isabelle passe par Vernet Valor puis le CCF Banque Privée Internationale en tant qu’assistante dans différents services (gestion clientèle résidente, juridique, marketing-communication) avant d’intégrer HSBC Banque Privée au département Marketing-Communication puis Assistante commerciale au département Clientèle Privée résidente.

Emmanuel PAOLINI, 45 ans, Gérant de Portefeuilles Sénior :

Titulaire d’une Maîtrise Sciences et Techniques Comptables et Financières, puis d’un DESCF de l’Université d’Aix Marseille, Emmanuel a débuté son parcours professionnel chez Cortal Consors (groupe BNP Paribas) comme Desk Manager Bourse, Responsable du Service Conseil Actions puis Directeur Administration Commerciale. Il occupe ensuite la fonction de Gérant de Portefeuilles Conseillés chez B*Capital (groupe BNP Paribas) puis chez SwissLife Banque Privée et Société Générale Private Banking.

Chloé LIM, 42 ans, Spécialiste Crédit-Origination :

Diplômée de l’Institut Supérieur de Gestion (programme international), Chloé a occupé les postes de Chargée de Clientèle Institutionnelle chez BNP Paribas, de Chef de Projet chez UBS AG (Bâle, Maastricht, Londres, Paris) puis d’Adjointe au Responsable du Département Crédit chez UBS France Private Banking, avant de rejoindre le Credit Suisse France Private Banking en tant que Responsable du Département Crédit au sein de la Direction des Engagements.

Annabelle LANGLAIS, 26 ans, Compliance Officer :

Diplômée du Master 2 Droit des Assurances de l’Institut des Assurances de Paris et du Master 2 Juriste Financier de Paris Dauphine, Annabelle a commencé son expérience professionnelle en contrat d’apprentissage chez Natixis au sein de la Direction de la Conformité pendant une année. Elle a ensuite occupé la fonction de Compliance Officer chez HSBC France Commercial Banking.