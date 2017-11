Le groupe K&P FINANCE, qui fête ses 10 ans cette année, continue sa stratégie de croissance externe et vient de finaliser l’acquisition d’OLIVO, un cabinet de gestion de patrimoine généraliste. Cette acquisition porte ses actifs sous gestion à plus de 185 millions d’Euros.

Denis Rattier, gérant d’OLIVO, intègre la structure en tant qu’ingénieur patrimonial sénior. Diplômé de l’Aurep, fort d’une expérience professionnelle de 15 ans dans le notariat et 5 ans en gestion de patrimoine, Denis Rattier apporte à l’équipe de K&P FINANCE ses compétences juridiques et fiscales. Il interviendra en conseil pour tous les clients du groupe, tant sur des sujets immobiliers que financiers.

« Nous sommes ravis d’accueillir Denis au sein de nos équipes. Il va agir de façon transverse sur l’ensemble de notre clientèle notamment sur des sujets de droit de la famille et de droits des sociétés, et renforcer nos compétences dans ces domaines » déclarent les 2 dirigeants associés Antoine Tranchimand et Philippe Malatier.

C’est la cinquième acquisition du Groupe depuis 2013 qui reste ouvert à tous autres rachats. L’objectif de développement des 3 prochaines années consiste à atteindre un encours de 400 M€ et un volume de 120 ventes immobilières par an.