Innovation

Principes du fonds :

Le FCP Kilimandjaro sera géré par les équipes de gestion de Rothschild AM et conseillé par K&P Finance-Placium. Stéphane de Kermoal et Marc Terras, gérants du fonds, auront comme objectif de générer une performance supérieure à son indicateur de référence dans la durée et d’offrir le meilleur couple rendement-risque en fonction des conditions de marché. Ce fonds diversifié flexible et multi-gérants couvre un large univers d’investissement sans limite géographique et avec des bornes très larges d’exposition aux actions (entre 20% et 60%). Composé d’une quinzaine de lignes d’OPCVM, il apporte à ses souscripteurs le confort d’une diversification sans égale.

Le partenariat K&P Finance / Rothschild HDF :

« Nous souhaitions depuis quelque temps disposer d’un fonds capable de s’adapter à la demande d’une majorité de nos clients et des investisseurs en général » indique Antoine Tranchimand, Associé de K&P Finance-Placium.

A la suite d’un appel d’offres auprès de plusieurs sociétés de gestion, K&P Finance-Placium a sélectionné Rothschild HDF pour concevoir conjointement et gérer le fonds Kilimandjaro. La compétence reconnue de Rothschild pour la sélection de fonds en architecture ouverte, l’expérience des gérants et la notoriété de la maison ont été les principaux critères de ce choix.

« Kilimandjaro fonctionne en architecture ouverte, prenant les meilleurs savoir-faire là où ils se trouvent », précise Antoine Tranchimand, qui confirme que « sur les 15 lignes composant l’allocation initiale du fonds, une seule est un OPCVM de la maison Rothschild ».

Le fonds est actuellement disponible chez Cardif, AEP et SwissLife. Il est éligible à l’assurance-vie, aux contrats de capitalisation et contrats de retraite (Madelin, PERP).