Avant de rejoindre Jupiter et durant ces quatre dernières années, Jill Barber était responsable de la clientèle institutionnelle chez Franklin Templeton pour la Grande-Bretagne et l’Irlande. Elle travaille depuis 19 ans dans le secteur de la gestion d’actifs et a occupé des postes à dimension internationale chez Hermes Investment Management, Fidelity International et Capital International.

Depuis son lancement il y a 30 ans, Jupiter est devenue une marque reconnue sur le marché des institutionnels et gère déjà des mandats ségrégués pour différents types de clients. Secondée par son équipe chez Jupiter, Jill s’attachera à atteindre l’objectif stratégique de Jupiter d’élargir sa clientèle institutionnelle aussi bien au Royaume-Uni qu’à l’international.

Pour Nick Ring, Responsable Mondial de la Distribution de Jupiter : " Nous sommes ravis que quelqu’un du calibre de Jill nous rejoigne pour diriger le développement de l’activité institutionnelle de Jupiter à l’international. Notre expertise en matière d’investissement sans contrainte et de génération d’alpha ne peut que plaire à la clientèle des institutionnels, et la profonde connaissance de Jill de ce marché sera d’autant plus précieuse que nous cherchons à nous appuyer sur notre forte image de marque et sur nos performances pour accroître notre présence sur ce segment de clientèle".

Pour Jill Barber, Responsable Mondiale de la Clientèle Institutionnelle de Jupiter :"Je suis impatiente de rejoindre Jupiter et de travailler avec son équipe pour mener à bien son ambitieuse stratégie de croissance. Le marché des institutionnels est en pleine évolution, ce qui crée des opportunités pour une entreprise dynamique avec de bonnes performances en matière d’investissement. Jupiter jouit d’une réputation enviable dans le secteur et je suis persuadée qu’elle a beaucoup à offrir à la clientèle des institutionnels, qu’ils soient britanniques ou d’autres régions du monde".