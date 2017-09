Innovation

Jupiter lance le fonds Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond, un compartiment de la SICAV Jupiter Global Fund. Géré par Alejandro Arevalo, ce fonds vient élargir l’offre nouvellement créée de Jupiter sur le marché de la dette émergente, après le lancement en mars du fonds Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond.

Le fonds Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond, géré activement et sans contrainte, a pour objectif de générer une croissance du capital et un revenu à long terme en investissant principalement dans des obligations à duration courte exposées directement ou indirectement aux économies des pays émergents partout dans le monde.

Le fonds aura une approche total return et flexible, lui permettant d’investir dans des titres souverains, des obligations corporate ou dans des devises locales, tout en conservant une duration inférieure à trois ans.

Alejandro Arevalo, qui a rejoint Jupiter en 2016, dispose d’une expérience de plus de 18 ans dans l’investissement sur les marchés émergents. Son processus d’investissement, alliant des approches top-down et bottom-up, est conçu pour identifier les opportunités de long terme qui pourraient tirer profit d’évènements macroéconomiques ou spécifiques à un secteur ou à une entreprise.

Alejandro Arevalo sera épaulé dans la gestion de ce fonds par deux analystes de la dette émergente qui lui seront dédiés, Nachu Chockalingam et Reza Karim, qui ont rejoint l’équipe de recherche crédit de Jupiter plus tôt cette l’année. L’équipe dédiée à la dette émergente fait partie intégrante de l’équipe obligataire de Jupiter, ceci permettant un échange d’idées entre gérants de fonds et analystes sur les spécificités sectorielles et régionales.

Pour Alejandro Arevalo, gérant du fonds Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond : "Les économies émergentes bénéficient encore de très faibles niveaux d’inflation, de l’accroissement des volumes des échanges internationaux et de moteurs de croissance domestique importants. Les chiffres en provenance des Etats-Unis montrent que la reprise continue et on s’attend de plus en plus à une normalisation des taux d’intérêt ; dans ce contexte, ce fonds constitue pour les investisseurs une opportunité pour bénéficier de l’amélioration des fondamentaux sur les marchés émergents, tout en visant un rendement total avec un risque de taux limité."

Pour Katharine Dryer, Responsable des investissements obligataires et multi-actifs : "Ce nouveau fonds vient élargir la gamme des stratégies obligataires de Jupiter, offrant ainsi à sa clientèle, nouvelle ou existante, un accès à une classe d’actifs importante grâce à un produit conçu pour s’adapter à différents environnements de marchés et convenir à différents objectifs d’investissement."