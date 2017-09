L’agence John Taylor de Genève a vendu une magnifique propriété à Cologny, située sur un lieu historique à Genève. Un mur protégé, qui retenait la tour carrée construite au 19ème siècle puis détruite lors des travaux d’élargissement du Quai de Cologny, a gardé sa place dans cette magnifique demeure.

Située sur un terrain de 8’000m² contenant un court de tennis, ce qui est rare à Cologny, et une piscine, cette propriété incroyable de 1’000m² a été vendue pour 39.5 millions de francs suisses.

« Cette vente, dont le montant de transaction est le plus élevé depuis le début de l’année et l’un des plus élevés de ces dernières années, est rassurante. Genève et sa région restent attractives. Et les personnes fortunées qui investissent dans la Cité de Calvin cherchent à s’y installer pour y vivre durablement » Enzo Lo Bue, Sales Director.

Sandro Fanara, jeune mais charismatique broker, chez John Taylor depuis 2013 ajoute : « Tout en conservant son histoire, cette maison fut totalement rénovée et décorée au goût du jour, répondant ainsi parfaitement aux attentes de nos clients actuels.

Cette vente, qui s’est déroulée en un temps record fut un vrai coup de cœur ! Ceci est encourageant pour la suite démontrant ainsi que les acheteurs prêts à investir à Genève sont toujours là, à condition de payer au prix du marché. »

La complémentarité des différentes forces au sein du group Vertical Holding, détenu par Abdallah Chatila, intégrant notamment John Taylor Suisse, on permis cette vente exceptionnelle.