Chez Credit Suisse France, John Senouf, 51 ans, va contribuer à développer les activités de la banque privée en gérant les portefeuilles de grands clients privés mais également en accompagnant les clients entrepreneurs dans le développement de leurs sociétés en France et à l’international, en les conseillant sur leurs enjeux patrimoniaux et en mettant en place des financements sur-mesure.

John Senouf a débuté sa carrière en 1992 au Crédit Lyonnais Paris sur les marchés dérivés actions. Il a intégré ensuite la maison de courtage Roussin où il a créé leur département de Recherche et Arbitrage, puis a pris la direction des « swaps de base » chez Tradition à Paris et à Londres. Passionné d’art, il a fondé en 1999 ARTFACE.com, devenu en deux ans la plus importante market-place européenne d’art et d’antiquités. Il a rejoint Eurobrokers & Tullett & Tokyo à Londres en 2002 sur leur desk de « swap de taux » avant de devenir directeur de la division « International Private Bank » de Barclays Wealth & Investment Management en 2007, où il a été en charge durant huit ans de clients internationaux et résidents non-domiciliés au Royaume-Uni. John Senouf a intégré les équipes « International Wealth Management » de Credit Suisse à Londres en août 2016 et a rejoint le bureau de Paris en juin 2017.

John Senouf parle français, anglais, espagnol et italien. Il est titulaire d’une licence en Etudes du Proche-Orient et d’une licence en économie de l’université de Berkeley en Californie, d’un Master en management d’HEC Paris et d’un Master en finance de la London Business School.

Gilles Dard, directeur de la banque privée pour la France, la Belgique et le Luxembourg, déclare : « L’arrivée de John Senouf permet à Credit Suisse France de renforcer encore son équipe en charge de la clientèle privée et de confirmer son positionnement haut de gamme, offrant à nos clients des solutions sur-mesure à toutes les étapes de leur vie. Nous sommes ravis de l’accueillir et sommes certains que son parcours d’entrepreneur, sa grande compréhension des marchés et son expertise de la gestion privée permettront d’offrir un service de très haut niveau à nos clients ».