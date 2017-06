Janus Henderson Investors a annoncé, de nouvelles nominations au sein de son équipe institutionnelle EMEA.

Jennifer Ockwell devient Responsable des activités institutionnelles pour le Royaume-Uni, et Sylvain Agar est désormais Responsable des activités institutionnelles EMEA hors Royaume-Uni. Jennifer et Sylvain reporteront à Nick Adams, Responsable des activités institutionnelles EMEA.

Sylvain Agar, Responsable des activités institutionnelles EMEA hors Royaume-Uni, Janus Henderson Investors

Deux nouvelles nominations ont également été effectuées au sein de l’équipe institutionnelle. Mark Fulwood a été nommé Directeur du développement commercial pour le Royaume-Uni et Anil Shenoy est désormais Directeur des Clients institutionnels pour le Royaume-Uni. Tous deux reporteront à Jennifer Ockwell. Sylvain dispose d’une équipe de six collaborateurs couvrant l’Europe continentale, le Moyen-Orient et l’Afrique et une nouvelle personne devrait rejoindre l’équipe au cours des prochains mois.

Nick Adams, Responsable des activités institutionnelles EMEA, a déclaré au sujet de ces nominations : « Le développement de l’équipe institutionnelle de Janus Henderson Investors nous permet de consolider les solides résultats que nous avons enregistrés au cours des dernières années. Nous avons, en plus d’accroître notre base de clients et de nous diversifier en dehors du Royaume-Uni, travaillé de plus en plus avec les clients sur leurs besoins de service et d’investissement sur mesure. Il est nécessaire, pour répondre aux attentes élevées de nos clients, d’avoir des collaborateurs expérimentés comme Jennifer, Sylvain, Anil et Mark. »

Janus Henderson Investors dispose déjà d’une solide présence au Royaume-Uni et en Europe. L’équipe de distribution internationale élargie de Janus Henderson est composée de quasiment 600 collaborateurs, dont 230 basés en Europe.