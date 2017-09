Il rejoindra le siège londonien de la société le 1er novembre 2017 pour piloter la poursuite d’investissements d’excellence et la croissance de l’équipe Fixed Income de la société.

“Jim possède une vaste expérience dans la direction d’équipes d’investissement Fixed Income et j’ai hâte de travailler au côté d’un professionnel de l’investissement aussi aguerri,” a déclaré Enrique Chang, Directeur mondial des investissements chez Janus Henderson. “ La nomination de Jim témoigne de la capacité de Janus Henderson à attirer une solide équipe de professionnels de l’investissement internationaux déterminés à générer des rendements ajustés au risque supérieurs pour les clients.”

Jim Cielinski apporte à la société plus de 30 ans d’expérience dans l’investissement. Il occupait précédemment le poste de Responsable mondial du Fixed Income chez Columbia Threadneedle Investments, où il supervisait, à l’échelle internationale, une équipe Fixed Income composée de plus de 165 professionnels de l’investissement et totalisant 190 milliards d’actifs obligataires sous gestion.

Avant de rejoindre Columbia Threadneedle en 2010, Jim Cielinski a travaillé 12 ans chez Goldman Sachs Asset management en tant que Directeur exécutif et Directeur du Crédit, où il gérait les expositions crédit de tous les portefeuilles « investment grade » et de plus de 200 milliards de dollars US d’actifs Core, Core plus et alternatifs. Il a également occupé le poste de Responsable Fixed Income pour Utah Retirement Systems, de gérant des obligations imposables pour Brown Brothers Harriman & Co et de gérant actions pour First Security Investment Management.