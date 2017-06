Janus Henderson Investors annonce la nomination de Charles-Henri Herrmann au poste de Directeur du développement France, Genève et Monaco. Il aura pour objectif de promouvoir auprès des investisseurs institutionnels et retail francophones, l’offre de gestion combinée de la nouvelle société Janus Henderson Investors.

Basé à Paris, Charles-Henri Herrmann reportera directement à Ignacio de la Maza, récemment nommé Directeur Wholesale, Europe continentale et Amérique latine. Il sera appuyé d’une équipe de dix collaborateurs répartis entre Paris, Londres et Genève.

Basés à Paris, François L’Hénoret, Associate Director France et Monaco, et Emilie Massabie, Sales Manager France, Belgique et Luxembourg Francophone, seront en charge de la clientèle distribution. Un Office manager vient également compléter l’équipe parisienne ; qui sera renforcée à la rentrée par l’arrivée d’un nouveau collaborateur dont le recrutement est en cours.

Egalement rattachés au bureau parisien, Sven Weideborg, Senior Sales Manager pour la Suisse Romande aura pour mission de poursuivre le développement de Janus Henderson sur ce marché ; tandis que trois sales supports, dont un dédié à la clientèle institutionnelle, appuyés d’un marketing manager, basés à Londres viennent renforcer la nouvelle équipe pilotée par Charles-Henri Herrmann.

« La fusion entre les sociétés Janus Investors et Henderson Global Investors est une formidable opportunité d’accroître notre offre de gestion et la qualité des services pour l’ensemble de nos clients », a déclaré Charles-Henri Herrmann, Directeur du Développement France, Genève et Monaco. « La France et l’Europe francophone représentent des marchés clés pour la nouvelle société Janus Henderson Investors, c’est pourquoi nous allons continuer de renforcer nos équipes. »