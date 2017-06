Janus Henderson Investors a annoncé la création de deux nouveaux postes seniors au sein de l’équipe de distribution, pour l’Europe continentale et l’Amérique latine.

A compter de ce jour, Steven de Vries devient Directeur des Institutions Financières Mondiales, et Ignacio de la Maza est nommé Directeur Wholesale, Europe Continentale et Amérique latine.

Ces nominations permettent de renforcer la présence de Janus Henderson Investors en Europe continentale et en Amérique latine sur les secteurs clés que sont les relations internationales et le wholesale.

Tous deux reporteront à Greg Jones, Directeur de la Distribution, EMEA & Amérique latine. Une nouvelle personne sera recrutée au cours des prochains mois pour assister Steven de Vries dans son nouveau rôle.

Ignacio de la Maza, Directeur Wholesale, Europe Continentale et Amérique latine, Janus Henderson

Ignazio de la Maza continuera, en plus d’assumer la responsabilité du wholesale en Europe continentale et en Amérique latine, de gérer les ventes en Amérique latine et dans la péninsule ibérique, avec une équipe composée de sept collaborateurs.

Greg Jones, Directeur de la Distribution, EMEA & Amérique latine a déclaré au sujet de ces nominations : “Nous renforçons notre équipe de distribution senior avec ces nominations, qui témoignent du rôle important qu’ont joué Steven et Ignacio dans le développement de nos activités au cours des cinq dernières années.

“Il est essentiel, sur ces marchés matures, de maintenir et d’élargir notre attractivité via la distribution wholesale et les relations financières à l’échelle internationale. Nous espérons, maintenant que la fusion est finalisée et qu’un quart de nos effectifs ont été affectés à la distribution, consolider notre position et continuer de développer notre solide base de clients.”

Janus Henderson Investors dispose déjà d’une solide présence en Europe continentale et continue de développer sa présence en Amérique latine. L’équipe de distribution internationale élargie de Janus Henderson est composée de quasiment 600 collaborateurs, dont 230 basés en Europe.