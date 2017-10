Ivalua, éditeur de solutions e-Achats et de gestion des dépenses leader à l’international annonce avoir racheté Directworks avec pour double objectif de mieux armer ses clients pour la gestion des achats directs/de production et de répondre aux impératifs des grandes entreprises manufacturières.

Directworks permet aux fabricants de produits de haute technicité d’optimiser le travail collaboratif entre les équipes et les fournisseurs, mais aussi de mettre au point, de lancer et de distribuer des produits plus rentables. De nombreux industriels font d’ores et déjà appel à la plate-forme DirectWorks en mode cloud pour mobiliser plus efficacement leurs parties prenantes et fournisseurs, et assurer le succès de leurs produits.

« Le rachat de Directworks traduit notre détermination sans faille à doter la plate-forme Ivalua d’outils de pointe capables de gérer la totalité des processus et catégories de dépenses de l’entreprise », souligne David Khuat-Duy, Président et Fondateur d’Ivalua. « En intégrant dans notre plate-forme les vastes connaissances et les fonctionnalités d’envergure de Directworks, nous optimiserons la gestion des achats directs et perfectionnerons les innovations d’ores et déjà apportées à la gestion des nomenclatures, tout en favorisant une étroite collaboration avec les fournisseurs et acteurs concernés en interne. Nous sommes ravis d’accueillir une équipe aussi talentueuse et avertie que Directworks au sein de la famille Ivalua. »

« Directworks a permis aux industriels de faire de leurs fournisseurs un réel avantage compétitif », conclut Michele Myers, PDG de Directworks. « Les clients de Directworks pourront désormais gérer l’intégralité du processus Source-to-Pay au moyen d’une plate-forme unique, leader son sur marché et reconnue des analystes. »