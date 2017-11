Total et Erg ont signé un accord [1] avec la société italienne API en vue de lui céder les actifs de distribution de carburants et de raffinage détenus par leur coentreprise TotalErg (Erg 51 %, Total 49 %). Après les cessions des business de GPL et de commerce général réalisées au cours des derniers mois, cette troisième transaction finalise la cession de l’ensemble des actifs de TotalErg, pour un montant global d’environ 750 M€.

En parallèle à cet accord, Total se renforce dans le secteur des lubrifiants en Italie, en rachetant les 51 % détenus par Erg dans cette activité au sein de la coentreprise à laquelle il sera ainsi mis fin.

Créé en 2010 par le rapprochement des activités de Total et de Erg, TotalErg est le 4 e opérateur dans la distribution de carburants en Italie, un marché fragmenté dans lequel les perspectives de profitabilité ne se sont pas révélées à la hauteur des attentes du Groupe malgré les efforts conjoints des deux actionnaires. A l’inverse, le marché des lubrifiants offre des perspectives de croissance satisfaisantes et cette consolidation est en ligne avec la stratégie du Groupe dans ce métier.

« La monétisation de ces activités matures dans un marché difficile illustre une nouvelle fois la gestion dynamique de notre portefeuille d’actifs dans le Marketing & Services. Elle contribue également à réduire nos capacités de raffinage en Europe en profitant d’un marché favorable », a déclaré Momar Nguer, directeur général Marketing & Services. « Par ailleurs, le rachat à Erg du business lubrifiants nous permet de nous recentrer et développer cette activité à haute valeur ajoutée. Nous restons par ailleurs présents en Italie dans les domaines des carburants poids lourds, au travers de notre réseau européen AS24, et des carburants pour l’aviation ».

Total en Italie

Total est présent en Italie depuis 60 ans. Le Groupe commercialise aujourd’hui des carburants (aviation et poids lourds), des lubrifiants, des additifs, des fluides spéciaux ainsi que des services associés.

Total est opérateur du champ pétrolier de Tempa Rossa, en cours de développement, et détient par ailleurs des participations dans cinq autres blocs d’exploration (dont quatre opérés), tous situés dans la même région des Apennins du Sud.

Les filiales du Groupe, Hutchinson dans le domaine des matériaux, Saft dans le domaine des batteries et Sunpower dans le domaine des panneaux solaires y distribuent leurs produits.