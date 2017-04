Vintage Bel Air® va s’appuyer sur sa notoriété et sa légitimité pour rayonner à l’échelle nationale à travers de nombreux événements et des produits dérivés.

Le parc représente également une réelle source d’emplois en Bourgogne grâce à l’embauche d’une équipe permanente et la création de plus de 50 emplois saisonniers ainsi que de nombreux emplois indirects.

TRANSFORMER SON ISF EN TREMPLIN POUR UN PROJET PROMETTEUR

En devenant actionnaire de Vintage Bel Air ®, l’investisseur participe au financement des infrastructures immobilières et des animations du parc, et profite d’une fiscalité attractive : 50% du montant investi est déductible de l’ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune). Soit une réduction immédiate de l’ISF de 10 000€ pour un investissement de 20 000€ (prix d’une action 50€, avec investissement minimum de 2 000€). Cet investissement est également éligible aux réductions sur l’impôt sur le revenu à hauteur de 18%.