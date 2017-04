Anne Bellavoine est nommée directeur général adjoint d’Invest Securities. Elle est rattachée au conseil d’administration d’Invest Securities, présidé par Marc-Antoine Guillen.

Invest Securities, Prestataire de Services d’Investissement multi-experts de la compagnie financière indépendante Allinvest, annonce le recrutement d’Anne Bellavoine au poste de Directeur Général Adjoint.

En charge d’une cinquantaine de personnes, elle aura pour missions de développer la société de Bourse et de valoriser les investissements réalisés pour renforcer les trois piliers d’Invest Securities : le marché primaire, le marché secondaire et les contrats de liquidité.

Ce recrutement fait suite au renforcement, en 2016, des équipes d’Invest Securities dans les domaines des nouvelles technologies, de la grande distribution, du luxe et des médias amenant la société à couvrir 6 secteurs et à suivre plus de 120 valeurs.

Jean-Emmanuel Vernay explique : « Nous sommes très fiers qu’Anne rejoigne nos équipes. Son expérience, sa parfaite connaissance du monde institutionnel, tant du côté buy-side que sell-side, et sa parfaite maîtrise des opérations primaires dans le non-coté, seront des atouts précieux pour continuer à développer Invest Securities et, plus largement, pour renforcer les synergies au sein du groupe Allinvest. »

Anne Bellavoine remplace à ce poste Eric d’Aillières, qui restera Senior Advisor de la société.

Biographie de Anne Bellavoine

Diplômée de Sciences Po Paris ECOFI, Anne entre chez AXA en 1986 en tant qu’analyste financier et gérant de portefeuilles. En 1990, elle rejoint la société Cheuvreux de Virieu comme vendeur actions avant d’intégrer, en 1995, SG Corporate & Investment Banking comme vendeur institutionnel sur le cash equity, responsable de la vente actions sur la France. Directeur Général de SG Securities depuis 2003, Anne devient responsable mondiale de la vente actions en 2005 et présidente de SG Securities Paris, puis Directeur de la salle des marchés Global Equity Flow à Paris en 2009. A partir de 2010, elle exerce en tant que Banquier conseil FIG ou elle couvre notamment le secteur de la gestion d’actifs français pour SG CIB. Elle rejoint Carmignac Gestion comme Directeur du Marketing et membre du comité de développement stratégique en 2012. Depuis février 2015, elle assurait la Direction Générale de la Compagnie Financière Jacques Cœur. Membre de la SFAF, Anne participe également à la commission « compliance et conformité » depuis plus de 5 ans (et en assurance la co présidence).