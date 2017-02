Le groupe Invest Securities adopte aujourd’hui une nouvelle identité et rassemble l’ensemble de ses métiers sous la marque Allinvest. Ce nouveau nom matérialise la dimension prise par l’entreprise depuis 2014 (développement accéléré, internationalisation, opérations de croissance externe et diversification) et acte son passage à une nouvelle étape de son développement. Allinvest affirme ainsi son positionnement de compagnie financière indépendante et multi-experte, couvrant les métiers du courtage, du corporate finance, de la gestion et du crowdfunding.

Marc-Antoine Guillen, Président d’Allinvest, explique : « La croissance rapide du groupe au cours des dernières années s’est traduite par une architecture de marque fragmentée. Cette nouvelle identité marque pour nous une étape décisive dans le développement des services que nous fournissons aux entrepreneurs, dirigeants et actionnaires que nous accompagnons dans toutes les étapes de croissance de leurs entreprise et dans leurs enjeux patrimoniaux. Ce nouveau positionnement nous permet de renforcer nos synergies pour proposer une offre globale à nos clients, toujours axée sur des expertises fortes en conseil, en analyse et dans les services financiers haut-de-gamme accompagnées d’une exigence d’excellence dans l’exécution. »

Acteur historiquement leader dans les secteurs de l’immobilier et de la santé, la compagnie financière Allinvest a consolidé au fil des dernières années ses différentes expertises, dans chacun des métiers du groupe :

Après avoir intégré en 2014 les ex-équipes de Dexia, le pôle Invest Securities, 1er introducteur en bourse (en nombre d’opérations) sur les marchés Euronext et Alternext de Paris, Bruxelles et Amsterdam, a récemment renforcé ses équipes dans les domaines des nouvelles technologies, de la grande distribution, du luxe et des médias et suit aujourd’hui plus de 120 valeurs.

De son côté, le pôle Corporate Finance, a profité de son rapprochement avec L’Lione & Associés, boutique de fusions-acquisitions (M&A) spécialisée dans les valeurs moyennes, pour former un pôle de 25 professionnels dédiés au conseil en ingénierie financière, pour les sociétés cotées ou non et leurs actionnaires familiaux ou financiers. L’équipe a réalisé plus de 350 opérations depuis 2006 dont près d’une cinquantaine à l’international (essentiellement en Asie, aux Etats-Unis et en Europe).

Déjà composé d’Amplegest (société de gestion exerçant 3 métiers : gestion privée, Family Office et Asset Management pour une clientèle de chefs d’entreprise), le pôle Gestion d’Allinvest s’est enrichi en 2016 de Sully Patrimoine Gestion (issue de la fusion de Craigston Finance, 2020 Patrimoine et Sully AM), lui permettant ainsi de gérer 1,2 milliard d’euros d’encours.

Enfin, PRE-IPO, plateforme de crowdfunding créée par Invest Securities, permet depuis 2016 aux investisseurs de participer au dernier tour de financement de PME en croissance, quelques mois avant leur introduction en bourse.

En cohérence avec ce nouveau positionnement, le groupe agrandit ses locaux parisiens du boulevard Haussmann pour accueillir son effectif total de plus de 110 collaborateurs et ainsi optimiser les synergies au bénéfice de ses clients.