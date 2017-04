Invesco Ltd annonce la conclusion d’un accord définitif pour l’acquisition de la société Source, l’un des principaux fournisseurs indépendants de fonds indiciels cotés (ETF) basé en Europe. La transaction inclut environ 18 milliards en USD d’actifs sous gestion gérés par Source et environ 7 milliards en USD d’actifs sous gestion gérés en externe (données au 31 mars 2017). Cette acquisition permet d’ajouter des talents et un éventail étendu de fonds élargissant ainsi les capacités et expertises d’Invesco en gestion active, gestion passive et solutions alternatives. Elle permet d’accroître les moyens du groupe en vue d’accompagner les clients afin qu’ils puissent atteindre leurs objectifs d’investissement.

Cohérente avec les priorités stratégiques d‘Invesco au niveau mondial et dans la région EMEA, cette acquisition apportera des avantages significatifs grâce à :

Un élargissement des capacités globales en matière d’investissement factoriel qui s’ajouteront à la vaste gamme de solutions d’investissement offerte par Invesco dans la région EMEA et à travers le monde ;

Un renforcement de la capacité et de l’expertise d’Invesco afin de répondre aux besoins des clients institutionnels et retail en Europe grâce à l’arrivée des spécialistes supplémentaires en matière d’ETF couvrant les fonctions commerciales, marketing, de développement de produits et d’intermédiation (capital markets) ;

Un renfort de la position d’Invesco sur la région EMEA tout en se donnant des moyens supplémentaires sur le marché mondial des ETF qui est en croissance.

« Nous sommes enthousiastes par cette opportunité de renforcer notre expérience de 40 années d’investissement factoriel ainsi que notre business actuel en matière d’ETF PowerShares. Cela accroîtra considérablement notre capacité à apporter des solutions adéquates aux clients institutionnels et retail en Europe et à travers le monde. », commente Martin L. Flanagan, Président Directeur Général d’Invesco. « L’ajout de Source nous aidera à répondre aux demandes croissantes des clients qui désirent travailler avec des sociétés pouvant offrir une gamme complète de capacités d’investissement ainsi que les résultats qu’ils recherchent ».

« Source est l’un des principaux fournisseurs d’ETF indépendants en Europe bénéficiant d’une gamme étendue et particulièrement renommé pour ses capacités d’innovation en matière de produits » complète Andrew R. Schlossberg, senior managing director et head of EMEA d’Invesco. « La combinaison avec Invesco renforcera notre présence, étendra notre accès à des canaux de distribution importants et améliorera l’expertise dans ce domaine pour lequel nous connaissons une croissance dans la région EMEA. »

« Invesco et Source sont extrêmement complémentaires et le rapprochement des 2 entités constituera l’un des leaders sur le marché des ETF en Europe », indique Mike Paul, Executive Chairman de Source. « Nous sommes particulièrement fiers d’avoir construit Source qui représente l’un des fournisseurs d’ETF les plus compétitifs et innovants en Europe. Notre approche orientée sur l’excellence en matière de nouveaux produits demeurera au coeur de la nouvelle entité constituée. »

Au sujet de la transaction

Source est majoritairement détenu par une filiale de Warburg Pincus, spécialiste mondial de private equity et le restant par cinq grandes banques. La transaction sera financée par des liquidités disponibles et devrait être finalisée durant le 3ème trimestre 2017 sous réserve des approbations réglementaires. Source a été conseillé par JP Morgan en qualité de conseiller financier et par Freshfields en qualité d’avocat.