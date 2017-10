Sotheby’s International Realty France - Monaco, un des leaders français de l’immobilier de prestige avec plus de 45 agences immobilières dans l’hexagone, met en lumière les profils, habitudes et pratiques des internautes à la recherche d’un bien de prestige.

S’appuyant à la fois sur une analyse approfondie du plus grand site du monde pour l’immobilier de luxe, www.sothebysrealty.com, avec plus de 3 millions de visites par mois, et d’études sélectionnées, Sotheby’s International Realty France - Monaco a déchiffré le comportement des internautes à la recherche d’un bien immobilier de prestige.

Voici des résultats clefs de l’étude Sotheby’s International Realty France - Monaco :

95% des acheteurs utilisent Internet lors de leur recherche de bien[1]

Aujourd’hui, quasiment la totalité des acheteurs utilisent Internet pour leur recherche de bien immobilier.

« Cette tendance s’explique facilement : les futurs acquéreurs ont besoin de se faire une idée du marché, de voir quels types de biens existent, quel budget cela peut représenter, etc. », explique Alexander Kraft, PDG de Sotheby’s International Realty France - Monaco. « Forts de ce constat, nous mettons en ligne la plupart des biens dont nous avons les mandats pour qu’ils soient visibles par des acheteurs potentiels. Toutes nos agences disposent d’un site internet qu’elles alimentent régulièrement. »

Plus de 50% des acheteurs font leurs recherches immobilières sur des appareils mobiles[2]

57% des internautes effectuent leurs recherches immobilières sur des appareils mobiles, comme des tablettes et des smartphones. Avec la démocratisation de ces appareils et le développement de l’ergonomie des sites et applications, il est compréhensible que plus de la moitié des recherches soient effectuées via smartphone ou tablette.

Origines des recherches : moteurs de recherche et réseaux sociaux[3]

Bien que Google reste l’outil le plus utilisé pour le début des recherches d’un bien immobilier de prestige, Facebook est devenue la deuxième source pour de telles recherches, soulignant ainsi l’influence des réseaux sociaux même sur les acquisitions haut de gamme. En fait, Facebook s’avère être une source plus importante que d’autres moteurs de recherche comme Bing ou Yahoo.

Les « top 3 » sources sont par conséquent :

Google Facebook Bing

Nationalités des internautes à la recherche de biens de prestige : Américains, Indiens, Chinois et Européens[4]

Après les Américains du Nord (USA et Canada), les Indiens et les Chinois sont les nationalités les plus actives à rechercher un bien de prestige en ligne. « Ces quatre pays comportent de grandes fortunes désireuses d’acquérir aussi bien leur résidence principale que des résidences secondaires à l’étranger. Les Indiens et les Chinois en particulier, comme une partie des populations aisées de pays en voie de développement, tendent à investir sur des marchés stables comme les marchés occidentaux (Amérique du Nord, Europe de l’Ouest, etc.). », décrypte Alexander Kraft. « C’est pour cette raison que notre réseau dispose d’agences en Inde, Chine, Moyen-Orient comme sur les marchés occidentaux. »

Les Européens, y compris les Anglais, les Italiens, les Allemands et les Français, dominent également les « top 10 » des nations les plus actives à la recherche de biens de prestige.

Les « top 10 » sont :

USA Inde Canada Chine UK Italie Australie Allemagne France Espagne

Après New York, Londres, Los Angeles et les îles privées, Paris est une des destinations les plus recherchées du monde[5]

« Nous nous réjouissons de voir que Paris fait partie des lieux les plus recherchés en matière d’immobilier de prestige. Ce n’est pas surprenant car la ville lumière propose à la fois un marché relativement stable, un placement sûr et moins cher que la plupart des grandes métropoles, une histoire et un charme qui lui sont propres. » , explique Alexander Kraft. « New York et Londres restent des places financières incontournables. »

, explique Alexander Kraft. Les internautes les plus actifs à la recherche des biens de prestige viennent de New York, Londres et Los Angeles[6]

Les 3 plus grandes villes et les plus riches de l’hémisphère ouest hébergent le plus grand nombre d’internautes à la recherche de biens de prestige.

Méthodologie

Cette étude a été réalisée sur la base des statistiques du site internet de Sotheby’s International Realty ® collectées pour le 2ème trimestre 2017. Par sa dimension internationale et sa position de leader sur le marché de l’immobilier de prestige, le réseau Sotheby’s International Realty ® dispose des données et outils nécessaires pour mener des études sur les pratiques d’acquisition de biens haut de gamme. Le réseau propose à la vente des biens d’exception sur les 5 continents, avec plus de 900 agences et 20 000 agents immobiliers répartis dans plus de 65 pays.

Le site sothebysrealty.com (sir.com) réunit plus de 51 000 biens de prestige. Il reçoit en moyenne plus de 2,1 millions visites par mois en 2017 (et plus de 10 millions de vues de pages) émanant de tous les pays. C’est pourquoi Sotheby’s International Realty ® reste parfaitement positionné pour analyser le comportement des internautes à la recherche de biens de prestige dans le monde entier. Selon le service d’analyses web indépendant, similarweb.com, sothebysrealty.com est aujourd’hui le plus important site internet du monde pour la vente de biens de prestige, avant des portails spécialisés et/ou d’autres réseaux internationaux.